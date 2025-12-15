Aumentaron las denuncias de venta de pirotecnia en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez señaló recibieron en los últimos días un incremento de denuncias por presunta venta irregular de pirotecnia en distintos barrios de la ciudad.

El funcionario sostuvo que “hace varios días estamos recibiendo algunas denuncias, la gran mayoría anónimas. Estamos trabajando en el control” y se reunieron con integrantes de la Policía de Chubut para coordinar acciones conjuntas de control.

Gómez afirmó que las denuncias “se repiten en determinados sectores y que algunos de los lugares involucrados corresponden a comercios habilitados, mientras que otros serían viviendas particulares”.

“Damos intervención al juez de Faltas, así que allanamiento de por medio seguramente tendremos alguna intervención” aseveró el funcionario municipal y recordó que la normativa vigente solo permite la venta de pirotecnia lumínica, sin estruendo.

Gómez aseguró que continuarán los controles durante la época festiva. (Agencia OPI Chubut)