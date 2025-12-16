Denuncian un robo millonario en una ferretería de Río Gallegos

- Publicidad -

Delincuentes ingresaron a la ferretería Surco de Río Gallegos y se llevaron casi 3 millones de pesos y chequeras al abrir las cajas fuertes del comercio, según indicó la policía de Santa Cruz.

Se presume que el robo habría ocurrido entre el sábado y la madrugada del lunes y los delincuentes ingresaron por el techo del comercio ubicado en Perito Moreno 485 de la capital provincial.

El robo se produjo a pocos metros del edificio donde funciona el Comando de Patrullas y la Regional Zona Sur de la Policía de Santa Cruz.

- Publicidad -

Según las primeras investigaciones, los delincuentes se alzaron con 2,6 millones de pesos en efectivo y tres chequeras de distintos bancos.

La policía sospecha que el robo se produjo con planificación dada la logística que requiere el ingreso por el techo y no se detectó movimiento entre los vecinos.

No hubo otros daños ni sustracción de materiales ni maquinarias, según se constató inicialmente.

En el lugar trabajan peritos de la policía para analizar huellas y rastros, también solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)