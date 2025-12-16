Lanzan Combo Navideño en supermercados

- Publicidad -

El gobierno provincial cerró un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados de Santa Cruz para lanzar un “Combo Navideño” y beneficios para la compra de juguetes y regalería.

Así lo confirmó el secretario de Estado de Comercio e Industria, Pablo Lunzevich quien sostuvo que la medida implica un acuerdo para “dinamizar la economía local, y facilitar la compra de productos navideños y regalos”.

Con las grandes cadenas de supermercados La Anónima y Carrefour y la distribuidora local ACIDO RG de Río Gallegos se fijó un precio promocional para los cinco productos más característicos de la mesa navideña.

El combo, compuesto por sidra, pan dulce, turrón, garrapiñada y budín, tendrá un precio total de $7.300, lo que representa un incremento de apenas un 11% respecto al acuerdo del año pasado.

El funcionario señaló que “es un precio muy ventajoso porque con relación al acuerdo que hicimos el año pasado sufrió un incremento de un poquito más del 11%, con lo cual dentro de lo que son los parámetros inflacionarios que hubo este año”.

Los productos podrán adquirirse de forma individual o en conjunto, manteniendo los precios acordados, y ya se encuentran disponibles en góndola sin límite de cantidad.

De esta manera, se ofrecerá productos como sidra y el pan dulce costarán $2.290 cada uno, el turrón $750, la garrapiñada $650 y el budín $1.300.

Por su parte, la distribuidora ACIDO RG ofrecerá dos cajas navideñas con más ingredientes y mayor calidad, con precios de $21.000 y $27.000.

Además, con el Banco Santa Cruz se acordó que ofrecerá 3 y 6 cuotas sin interés, más reintegros del 20% al 30% (según el tipo de tarjeta), en rubros como juguetería, regalería, indumentaria, calzado y perfumería. (Agencia OPI Santa Cruz)