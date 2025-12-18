Milei pronostica inflación cero para agosto de 2026

- Publicidad -

El presidente Javier Milei proyectó que la inflación anual descenderá a cero para agosto de 2026 y afirmó que el índice actual se ubica en el 24 por ciento anual. El mandatario realizó estas declaraciones durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, donde comparó la cifra actual con una proyección anterior del 17.000 por ciento.

Milei sostuvo que para mediados del próximo año el registro mensual de precios comenzará con “cero coma algo“. El titular del Ejecutivo indicó que el comportamiento de los precios se refleja actualmente en el Índice de Precios Mayorista y señaló que el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) demora más tiempo en manifestarse.

Respecto a los comicios legislativos de octubre, el jefe de Estado cifró la victoria de La Libertad Avanza en un 41 por ciento frente al 24 por ciento de la oposición. Milei calculó que el oficialismo habría alcanzado el 50 por ciento de los sufragios si su imagen hubiera figurado en la boleta electoral.

El Presidente se refirió al riesgo país bajo el término “riesgo kuka“. Explicó que este indicador sube ante la incertidumbre sobre la demanda futura de bienes y desincentiva la inversión. Argumentó que el ahorro es creciente con la tasa de interés y vinculó las fluctuaciones financieras a la asignación de recursos y no a la cantidad de dinero. (Agencia OPI Santa Cruz)