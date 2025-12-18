Torres propone que el Banco del Chubut S.A. sea el agente financiero del sector público

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Poder Ejecutivo Provincial envió al Poder Legislativo el proyecto de ley 153/25 por el cual busca que el Banco del Chubut S.A sea el agente financiero del Sector Público Provincial.

Esto implica que tenga la posibilidad de efectuar diversas operaciones financieras donde se incluirán a los Poderes Legislativo y Judicial, y a todas las dependencias de la Administración Provincial, los Organismos Descentralizados, Autárquicos y Autofinanciados, y a las Empresas y Sociedades del Estado no financieras y todas aquellas otras Organizaciones Empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

La iniciativa señala que el Banco del Chubut “conforme lo establece el Artículo 3° de la Ley II N° 26, cumple funciones como agente financiero del Estado provincial, contemplando en su ámbito la ejecución de tareas de recaudación, pago de obligaciones, gestión de seguros, depósitos oficiales y cobertura de riesgos laborales, entre otras”.

La propuesta que envió el gobernador Ignacio Torres señala que “resulta necesario dotar de mayor alcance funcional y objetivo a dicha designación, estableciendo de manera expresa la condición del Banco del Chubut S.A. como agente financiero para todo el Sector Público Provincial”.

Esta decisión permitirá “centralizar las operaciones económicas y financieras del Estado, generar eficiencias operativas, reducir costos por economías de escala, y mejorar la capacidad de control, fiscalización y previsión en el uso de fondos públicos”.

Torres señala entre los fundamentos que la medida “otorga seguridad jurídica y brinda previsibilidad para el desenvolvimiento administrativo y financiero de todas las entidades públicas, con impacto positivo en la gestión presupuestaria, la rendición de cuentas y la transparencia institucional”. (Agencia OPI Chubut)