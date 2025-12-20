Legislatura aprobó presupuesto 2026 y régimen de retiros voluntarios

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut aprobó el Presupuesto Provincial 2026 y el régimen de retiros voluntarios impulsado por el gobierno que conduce Ignacio Torres.

El oficialismo hizo valer su mayoría parlamentaria para aprobar el presupuesto que los $3 billones y la emisión de deuda por $170 mil millones.

En una sesión que se extendió durante más de siete horas, la Legislatura del Chubut aprobó este jueves el Presupuesto 2026 por $3.395.223.914.810.

Desde la oposición cuestionaron las proyecciones presupuestarias y hubo 7 votos contra la propuesta del Poder Ejecutivo.

“Es una sesión que se está haciendo a escondidas del conjunto de la población”, cuestionó el diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, dado que rechazaron la celeridad para tratar el presupuesto provincial.

El presidente de bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann indicó que “los proyectos cumplen con todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la parte reglamentaria. Ingresaron en tiempo y forma. Todos los diputados tuvieron el tiempo suficiente para poder leer, analizar y tener el debate serio que se llevó adelante en las comisiones”.

La diputada de Arriba Chubut, Vanesa Abril refutó los dichos del jefe de la bancada oficialista y sostuvo que “no somos el oficialismo; no actuamos como la escribanía del Gobierno levantando la mano”.

El Presupuesto 2026 se proyecta en base a una inflación estimada del 10,1% para el próximo año junto a un crecimiento del PBI del 5% y un dólar que ronda los 1.423 pesos a diciembre del 2026, de acuerdo los índices oficiales.

Durante el debate del Régimen de Abstención de Débito Laboral y Retiro Voluntario la norma se aprobó con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.

La diputada de Despierta Chubut Sonia Cavagnini aseguró que el proyecto se basó en el censo de la Administración Pública. (Agencia OPI Chubut)