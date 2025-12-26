Cielos Abiertos: LATAM autorizada para ruta Santiago-Rio-Buenos Aires

- Publicidad -

La Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a la empresa chilena LATAM a explotar servicios aéreos de cabotaje en Argentina mediante las Disposiciones 46 y 47/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial. La medida otorga a la aerolínea derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, lo que le permite operar rutas internas de transporte de pasajeros y carga sin limitaciones de frecuencias ni destinos. El instrumento legal habilita el uso de aeronaves de gran porte dentro del territorio nacional bajo el esquema de apertura impulsado por la administración central.

La normativa establece que la compañía podrá realizar servicios regulares y no regulares en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Además de la red doméstica, el Gobierno nacional habilitó a la empresa para operar de manera combinada la ruta internacional Santiago de Chile-Río de Janeiro-Buenos Aires y su trayecto inverso. Esta autorización administrativa se ampara en la política de Cielos Abiertos con el fin de “fomentar la competencia y la liberalización del mercado aéreo” mediante la eliminación de restricciones de acceso al mercado.

El impacto financiero de las disposiciones reside en la modificación de las condiciones de competencia para los operadores locales al permitir que una flota extranjera realice tramos internos. Según la Secretaria de Transporte, estas medidas buscan “ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas” a través de la incorporación de nuevos actores comerciales. La apertura del sector aerocomercial faculta a LATAM para utilizar su capacidad instalada en aeronaves de gran porte para cubrir la demanda de transporte de carga y personas en cualquier punto del país.

La ejecución de estas medidas continúa el proceso de desregulación del mercado aerocomercial para consolidar un sistema de competencia libre. Las disposiciones publicadas señalan que la integración de nuevas rutas y la flexibilización de frecuencias benefician la oferta de vuelos disponible. El nuevo régimen operativo permite que la aerolínea de bandera chilena compita en igualdad de condiciones de tráfico en el mercado de cabotaje nacional, operando según los convenios de reciprocidad y la política de cielos abiertos vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)