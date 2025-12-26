El Gobernador Vidal hace una práctica exhaustiva del axioma de Perón: “a los amigos todos, a los enemigos, ni justicia”

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de la provincia ya tenía el cheque preparado, esperando que los diputados aprobaran el Presupuesto 2026 lo cual salió como esperaba Claudio Vidal con siete manos de la oposición.
Inmediatamente el gobernador procedió a enviar fondos a la ciudad de Caleta Olivia, que coincidentemente, hace unos días declaró la Emergencia en Seguridad Pública y a pesar de ello trascienden en redes sociales hechos de inseguridad cada vez más violentos, lo cual demuestra que no existe capacidad para diagramar políticas de seguridad en la segunda ciudad de la provincia y que la declaración de “emergencia” tiene otro fines, como usar partidas a discreción o solicitar “ayudas extraordinarias” al gobierno central.
Prensa del gobierno inmediatamente emitió la respectiva comunicación y expresó en su nota “El Gobierno Provincial dispuso fondos para acompañar al municipio de Caleta Olivia y a otras comunas, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y aguinaldos en un contexto financiero complejo”.
Pero a reglón seguido comete dos errores que no pasan desapercibido cuando se trata de realizar acciones transparentes y genuinas y no solo relato sin sustancia real de neto corte político y a los fines de hacer ver al gobierno como asistente de los municipios que pasan por una coyuntura difícil, ciertamente autoinfligida, pero típico de las crisis económicas por las que atraviesa la provincia.
Esos dos errores son: hacen el anuncio de envío de fondos a “otras comunas”, que son todas alineadas con el SER y no explica ni detalla el monto de los ATP en forma particular ni total y en segundo lugar, el anuncio sobre la “ayuda” a Caleta Olivia carece de lo principal: el monto dinerario de esa ayuda que son fondos públicos y no propiedad del gobernador. Es decir, el gobierno anuncia que envía dinero pero no dice cuánto ni especifica cómo serán recuperados, reintegrados o si quedarán en el olvido como regalo al intendente “del palo”, que tiene un desmanejo en todos los órdenes y especialmente, el financiero.
“…el Gobierno decidió extender el acompañamiento a los municipios que enfrentan situaciones críticas, priorizando la estabilidad institucional y la previsibilidad para los trabajadores”, dice el comunicado que aclara, ”se trata de medidas de carácter transitorio, orientadas a evitar mayores desequilibrios mientras se avanza en procesos de ordenamiento de las cuentas locales”.
Tras este párrafo de oportunidad, sería bueno recordarle al gobierno que lleva dos años en el poder y si no se apura a “ordenar las cuentas locales” (entre otras cosas además de la salud, la educación, etc) seguramente va a perder las elecciones 2027.
“…la ayuda financiera apunta a llevar tranquilidad a miles de familias que dependen del funcionamiento regular de los municipios” detalla la comunicación y sostengo que el gobernador parece que reaccionó un poco tarde o bien hay muchísima demagogia en el anuncio, pues si repasamos los datos oficiales sobre “Aportes no reintegrables” de la provincia a las municipalidades, vamos a ver la asimetría que existió siempre, entre lo que recibió Caleta Olivia y los demás municipios y la clara discriminación político-partidaria con Río Gallegos, donde, si bien hay un intendente muy parecido en términos generales con el Gobernador provincial (mentiroso, incumplidor, “escondedor”, gastador y corrupto), la provincia debería responder en términos institucionales con Pablo Grasso, pero lo hace lisa y llanamente en términos políticos-partidarios.
Y termina el comunicado oficial, expresando la cantaleta de los argumentos falaces de manual, al señalar que estas “ayudas transitorias” (¿?) el gobierno las hace “… con el objetivo de preservar la gobernabilidad y asegurar que ninguna localidad quede al margen en un momento de alta exigencia económica”.
El costo a pagar
El “manos libres” que le dieron los diputados a Claudio Vidal para endeudar a Santa Cruz, será el nuevo karma de la provincia. Esperemos que ninguno de los legisladores que lo habilitaron a endeudar a Santa Cruz, sea parte del próximo gobierno y critique a Claudio Vidal por haber dado este paso en falso, comprometiendo seguramente por décadas el bolsillo de la población.
Ahí estaremos nosotros para recordarle que fueron ellos los que habilitaron este desastre que sobrevendrá, donde, seguramente, al 2027 llegaremos en las mismas o peores condiciones que hoy, pero con el agregado de que tendremos una deuda provincial difícil de pagar y de la cual para entonces, no habrá quedado rastro porque la habrán dilapidado, mal invertido o robado, como es de manual en Santa Cruz, tierra ícono de la desaparición de aquellos fondos que Néstor Kirchner depositó en su cuenta en el exterior, con la excusa de preservarlos. (Agencia OPI Santa Cruz)
El intendente carrizo lo peor que le pudo pasar a caleta en la historia que renuncie ya
Nos van a endeudar hasta la cabeza, se va a afanar todo y se van a ir. Y nosotros seguiremos pagando la fiesta de estos transas que se van llenos de guita negocios, campos plata en efectivo autos, etc etc
tendrian que ir en cana por incumplimiento en el deber de funcionarios publicos , se tendria que modificar la constitucion nacional y provincial , porque alguien se tiene que hacer cargo del endeudamiento y su fines , porque los legisladores se mandan cagadones , y toman decisiones que perjudican a la sociedad actual y futura.. esto pasa a nivel nacional y provincial.. un desastre ..
Quienes serían los amigos de Vidal?
Ninguno lo es. El tampoco los considera
Solo números útiles para su poder político. Solo eso
Lo grave es que ya nadie lo sigue.
Todos esperan verlo caer, por su soberbia
El maltrato permanente y la desconsideración hace que día a día se sientan humillados y el rechazo crece.
Cual es el líder político?
El del discurso repetido?
El discurso que nadie cree?
Donde está ese tipo que se las sabía a todas y venía decidido a llevarse al mundo por delante. Ya nadie le cree
Cada vez van menos a gobierno.
Cada vez menos gente en las localidades
Saben que está perdido.
En dos años no puede cambiar la realidad
Se creyó su propio personaje. Ya los aliados no le creen. En realidad siempre lo miraron de reojo. Al morocho desclasado
Hay un olor a abandonó muy fuerte. Quienes lo siguen? Por qué?
No llegan a diez. Ya los diputados murmuran y algunos se atreven, como Loreiro, a plantarse.
Amigos?? No le queda ninguno.
Su incapacidad destruyó amistades y pertenencias
Muchos jóvenes sienten que regalaron su futuro. Hoy lentamente van sacando los pies del plato.
Encuentro ciudadano está desconcertado. Saben que no hay futuro.
Muy triste.
Entró al remolino.