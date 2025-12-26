El Gobernador Vidal hace una práctica exhaustiva del axioma de Perón: “a los amigos todos, a los enemigos, ni justicia”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de la provincia ya tenía el cheque preparado, esperando que los diputados aprobaran el Presupuesto 2026 lo cual salió como esperaba Claudio Vidal con siete manos de la oposición.

Inmediatamente el gobernador procedió a enviar fondos a la ciudad de Caleta Olivia, que coincidentemente, hace unos días declaró la Emergencia en Seguridad Pública y a pesar de ello trascienden en redes sociales hechos de inseguridad cada vez más violentos, lo cual demuestra que no existe capacidad para diagramar políticas de seguridad en la segunda ciudad de la provincia y que la declaración de “emergencia” tiene otro fines, como usar partidas a discreción o solicitar “ayudas extraordinarias” al gobierno central.

Prensa del gobierno inmediatamente emitió la respectiva comunicación y expresó en su nota “El Gobierno Provincial dispuso fondos para acompañar al municipio de Caleta Olivia y a otras comunas, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y aguinaldos en un contexto financiero complejo”.

Pero a reglón seguido comete dos errores que no pasan desapercibido cuando se trata de realizar acciones transparentes y genuinas y no solo relato sin sustancia real de neto corte político y a los fines de hacer ver al gobierno como asistente de los municipios que pasan por una coyuntura difícil, ciertamente autoinfligida, pero típico de las crisis económicas por las que atraviesa la provincia.

Esos dos errores son: hacen el anuncio de envío de fondos a “otras comunas”, que son todas alineadas con el SER y no explica ni detalla el monto de los ATP en forma particular ni total y en segundo lugar, el anuncio sobre la “ayuda” a Caleta Olivia carece de lo principal: el monto dinerario de esa ayuda que son fondos públicos y no propiedad del gobernador. Es decir, el gobierno anuncia que envía dinero pero no dice cuánto ni especifica cómo serán recuperados, reintegrados o si quedarán en el olvido como regalo al intendente “del palo”, que tiene un desmanejo en todos los órdenes y especialmente, el financiero.

“…el Gobierno decidió extender el acompañamiento a los municipios que enfrentan situaciones críticas, priorizando la estabilidad institucional y la previsibilidad para los trabajadores”, dice el comunicado que aclara, ”se trata de medidas de carácter transitorio, orientadas a evitar mayores desequilibrios mientras se avanza en procesos de ordenamiento de las cuentas locales”.

Tras este párrafo de oportunidad, sería bueno recordarle al gobierno que lleva dos años en el poder y si no se apura a “ordenar las cuentas locales” (entre otras cosas además de la salud, la educación, etc) seguramente va a perder las elecciones 2027.

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal junto a Pablo Carrizo intendente de Caleta Olivia –

“…la ayuda financiera apunta a llevar tranquilidad a miles de familias que dependen del funcionamiento regular de los municipios” detalla la comunicación y sostengo que el gobernador parece que reaccionó un poco tarde o bien hay muchísima demagogia en el anuncio, pues si repasamos los datos oficiales sobre “Aportes no reintegrables” de la provincia a las municipalidades, vamos a ver la asimetría que existió siempre, entre lo que recibió Caleta Olivia y los demás municipios y la clara discriminación político-partidaria con Río Gallegos, donde, si bien hay un intendente muy parecido en términos generales con el Gobernador provincial (mentiroso, incumplidor, “escondedor”, gastador y corrupto), la provincia debería responder en términos institucionales con Pablo Grasso, pero lo hace lisa y llanamente en términos políticos-partidarios.

Y termina el comunicado oficial, expresando la cantaleta de los argumentos falaces de manual, al señalar que estas “ayudas transitorias” (¿?) el gobierno las hace “… con el objetivo de preservar la gobernabilidad y asegurar que ninguna localidad quede al margen en un momento de alta exigencia económica”.

El costo a pagar

El “manos libres” que le dieron los diputados a Claudio Vidal para endeudar a Santa Cruz, será el nuevo karma de la provincia. Esperemos que ninguno de los legisladores que lo habilitaron a endeudar a Santa Cruz, sea parte del próximo gobierno y critique a Claudio Vidal por haber dado este paso en falso, comprometiendo seguramente por décadas el bolsillo de la población.

Ahí estaremos nosotros para recordarle que fueron ellos los que habilitaron este desastre que sobrevendrá, donde, seguramente, al 2027 llegaremos en las mismas o peores condiciones que hoy, pero con el agregado de que tendremos una deuda provincial difícil de pagar y de la cual para entonces, no habrá quedado rastro porque la habrán dilapidado, mal invertido o robado, como es de manual en Santa Cruz, tierra ícono de la desaparición de aquellos fondos que Néstor Kirchner depositó en su cuenta en el exterior, con la excusa de preservarlos. (Agencia OPI Santa Cruz)