Gendarme Nahuel Gallo cumple 383 días detenido en Venezuela

María Alexandra Gómez informó que el gendarme argentino Nahuel Gallo cumple 383 días detenido en la prisión Rodeo 1 de Venezuela. Familiares de reclusos locales reportaron que los extranjeros son sometidos a torturas psicológicas.

Gómez recibió la información el pasado domingo 21 de diciembre a través de familiares de ciudadanos venezolanos que tienen acceso al penal. Sostuvo que su marido y otros ciudadanos del exterior permanecen incomunicados y aislados desde el inicio de sus detenciones. El documento fuente no precisa el estado de salud física actual del gendarme.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024. Su ingreso al país fue registrado de forma legal con el objetivo de visitar a su hijo de dos años y a su esposa. El arresto se produjo en Caracas mientras la familia se encontraba de vacaciones en la capital venezolana.

La situación del efectivo de Gendarmería Nacional ocurre en un contexto de presión internacional y bloqueo naval de Estados Unidos sobre las costas venezolanas. Gómez declaró que los organismos internacionales deben intervenir ante la situación de los presos políticos en dicho país.

La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, anunció que regresará a Venezuela tras recibir la distinción en Oslo. La detención de Nahuel Gallo suma un año y 18 días sin que se informe sobre la existencia de un proceso judicial formal o cargos específicos. (Agencia OPI Santa Cruz)