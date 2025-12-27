Lavado en AFA: rastrean u$s 1,8 millones en operación inmobiliaria

- Publicidad -

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para investigar el presunto lavado de 1.800.000 dólares en la compra de un inmueble en Pilar vinculado al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La operación inmobiliaria bajo análisis se concretó en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares. La propiedad de 105.000 metros cuadrados incluye helipuerto, haras e instalaciones deportivas. La firma compradora es Real Central S.R.L. y la vendedora Malte SRL. La sociedad adquirente posee además una flota de 54 vehículos y otra vivienda en un barrio cerrado de Pilar.

El expediente judicial marca la inconsistencia patrimonial de los socios de Real Central S.R.L., Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos figuran como monotributistas. Pantano registra deudas en su historial y Conte cobró el Ingreso Familiar de Emergencia de la ANSES. Los investigadores sostienen que carecen de capacidad económica para justificar los fondos utilizados.



La vinculación con Pablo Toviggino surge de elementos hallados en la propiedad y coincidencias societarias. En el allanamiento se incautaron cédulas azules de vehículos a nombre de familiares del tesorero de AFA y una plaqueta con su nombre. Una dirección fiscal de la vendedora Malte SRL coincide con una empresa vinculada a Toviggino. Pantano fue directivo de Futsal y Mauro Paz, titular de Malte SRL, presidió una asociación de fútbol femenino.

Aguinsky ordenó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial sobre las empresas intervinientes a instancia del fiscal Claudio Navas Rial. La justicia investiga cuatro posibles delitos precedentes: desvío de dólares oficiales, fondos del exterior denunciados por Carlos Tevez y dos causas de Santiago del Estero por usurpación de tierras y contrabando.

Luciano Pantano y Ana Lucía Conte deberán presentarse a declarar vía videoconferencia el lunes 29 de diciembre a las 11 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)