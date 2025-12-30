Allanaron una casa de cambios en El Calafate por una causa federal por venta de dólares

- Publicidad -

La Policía Federal allanó este lunes una Casa de Cambios ubicada en el centro de El Calafate en el marco de una orden emanada por el Juzgado Federal N°1 de Ciudad de Buenos Aires.

El operativo en el negocio ubicado sobre Avenida del Libertador se enmarcó en una investigación por presunto lavado de divisas durante la presidencia de Alberto Fernández, cuya causa se inició en 2024 y tiene ramificaciones en distintas provincias.

El allanamiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina, que se trasladaron desde Río Gallegos.



La medida fue dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini y es parte de un megaoperativo simultáneo que abarca entre 65 y 70 casas de cambio y financieras en todo el país.

La justicia busca recolectar documentación y registros relacionados con operaciones de compra y venta de divisas, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Este lunes igual se allanó la sede del Banco Central de la República Argentina y en domicilios particulares de exfuncionarios.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de otra causa que investiga presuntas operaciones irregulares con dólares durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los procedimientos incluyeron el secuestro de celulares, computadoras y dispositivos digitales, y se llevaron adelante bajo la carátula de “averiguación de delito”. (Agencia OPI Santa Cruz)