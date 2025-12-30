Presupuesto 2026: Gobierno podrá canjear deuda sin topes

- Publicidad -

Dentro del reciente Presupuesto aprobado, el Gobierno Nacional ha logrado introducir una modificación técnica de alto impacto político y económico para el futuro inmediato. A partir de 2026, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de renegociar la deuda pública o realizar canjes de bonos sin las ataduras legales que existían hasta hoy. Esto otorga al Ministro de Economía, Luis Caputo, una flexibilidad inédita para manejar los vencimientos financieros.

La clave de este cambio radica en la modificación de la Ley de Administración Financiera. Hasta ahora, la normativa (específicamente el artículo 65) obligaba al Estado a que, en cualquier canje de deuda, se cumpliera al menos una de tres condiciones para beneficiar al país: bajar la deuda total, reducir los intereses o extender los plazos de pago. Con la nueva redacción aprobada en los artículos 55 y 56 del Presupuesto, el Gobierno ya no estará obligado a garantizar estas “mejoras” para avanzar en una reestructuración.

Esta reforma pasó casi desapercibida en el Congreso Nacional. El debate legislativo estuvo monopolizado por temas de alta sensibilidad social, como la derogación de leyes de Discapacidad y el financiamiento a las Universidades. Mientras la atención pública se centraba en esos recortes, la “cláusula de deuda” avanzó con críticas aisladas de legisladores de la oposición, como el senador José Mayans y la senadora Juliana Di Tullio, quienes advirtieron sobre la discrecionalidad que esto otorga.

Según analizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el nuevo texto faculta a Economía a realizar operaciones de mercado —compra, venta o canje de bonos y acciones— sin encuadrarse en las limitaciones previas. En términos simples, esto significa que el Gobierno podrá cambiar “papeles viejos por nuevos” bajo condiciones de mercado, priorizando evitar el default o “liquir” pasivos, aunque la operación no resulte matemáticamente más barata o ventajosa en el largo plazo que la deuda original.

La medida anticipa un 2026 complejo en materia financiera. El equipo económico busca tener todas las herramientas sobre la mesa para enfrentar un año cargado de vencimientos de deuda en moneda extranjera. La eliminación de estos “candados legales” permitirá actuar con rapidez ante los acreedores, aunque elimina también una barrera histórica diseñada para proteger el patrimonio estatal de canjes ruinosos. (Agencia OPI Santa Cruz)