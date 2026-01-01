Asumirá un nuevo presidente en Fomicruz y otros entes

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal firmó este martes los decretos donde pone en funciones a nuevas autoridades en el Ejecutivo Provincial, entre ellos, el cambio en la presidencia de Fomicruz S.E.

Oscar Vera dejará sus funciones y desde el 1° de enero de 2026 se designó a Fernando Rodrigo Baños, un referente empresarial de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los sectores Energético, Minero y Ambiental (CAPPEMA) proveniente de Perito Moreno.

El decreto fue refrendado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Horacio Álvarez, y la designación de Baños deberá tener el acuerdo de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la Constitución provincial y a la legislación vigente.

Además, Vidal designó a Sergio Klimenko como nuevo titular de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.

Klimenko reemplazará a Stefany Grant, quien estuvo algunos meses al frente del área y fue resistida por los gremios del sector.

El flamante funcionario tiene experiencia en la actividad pesquera y desarrolló tareas vinculadas a la gestión de flota, armado de buques, inspección de descargas y control de calidad de capturas.

Además, Klimenko se diplomó en Economía Pesquera en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fue observador biológico de pesca e inspector de pesca de la provincia de Buenos Aires.

También se designó a Raúl David Noriega, quien se desempeñaba como director de Control Pesquero, y será el nuevo subsecretario de Coordinación Pesquera.

En el ámbito de la comunicación pública, Marcelo Zaccaria fue designado como Gerente de LU 85 TV Canal 9, con rango de subsecretario, dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación. (Agencia OPI Santa Cruz)