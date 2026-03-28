Analizamos los tres proyectos para el cambio del sistema electoral en Santa Cruz

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(Por: Rubén Lasagno) – Para terminar con cualquier tipo de especulación e información fragmentada o tendenciosa que inunda las redes con teorías sobre cómo de qué manera y por qué modelo va a cambiar el sistema electoral de Santa Cruz, luego de haberse deshabilitado la vigencia de la Ley de Lemas, en OPI decidimos comparar, analizar y describir los únicos tres proyectos legislativos existentes en la Cámara de Diputados. Para esto buscamos la consulta de dos Constitucionalistas a quienes les enviamos los tres proyectos quitándoles a cada uno el nombre de los redactores y referenciándolo solo con el título: Proyecto 1, Proyecto 2 y Proyecto 3.

Advertimos al lector que este informe, debido a los análisis que involucra la importancia del material revisado, se extiende considerablemente porque a pesar de la síntesis que hemos realizado, el volumen de información es muy amplio y el análisis comparativo de los proyectos es necesario para clarificar cómo se estructura cada uno y cuáles son las diferencias y las coincidencias de todos ellos.

Los proyecto que tenemos en nuestro poder y vamos a analizar a continuación son: el del diputado Daniel Peralta (SC Somos Todos), el del Poder Ejecutivo Provincial (Por Santa Cruz) y el del diputado provincial Pedro Muñoz (CC-ARI).

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Proyecto del diputado Daniel Peralta

Este proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel Román Peralta (SC Somos Todos), propone una reforma estructural en la forma de votar en la Provincia de Santa Cruz, pasando del sistema actual a la Boleta Única de Sufragio (BUS).

El sistema centraliza toda la oferta electoral en un solo documento impreso en papel. Las boletas son organizada en filas (para las categorías de cargos) y columnas (para cada agrupación política) y el contenido incluye símbolos partidarios, nombres de candidatos, número de lista y fotografías de los principales candidatos de cada tramo (Gobernador, Intendente, y los primeros de las listas de legisladores), en cuanto al mecanismo de votación, dispone que el elector marque con una cruz o tilde su preferencia en casilleros en blanco.

Este proyecto permite votar por la “Lista completa” mediante un casillero específico y si no se elige lista completa, se puede marcar individualmente cada categoría de cargo.

Analizamos los tres proyectos para el cambio del sistema electoral en Santa Cruz

En este proyecto de Peralta se prohíben explícitamente las “listas colectoras” y “espejo”; ningún candidato puede figurar en más de una agrupación o para más de un cargo en cuanto a la logística y seguridad y las boletas son impresas exclusivamente por el Tribunal Electoral las cuales vienen en talonarios numerados y deben entregarse firmadas por la autoridad de mesa al elector.

Asimismo el plexo fundamenta la necesidad de este cambio basándose en experiencias exitosas de otras provincias (como Córdoba y Mendoza) y se basa en la igualdad de condiciones por cuanto todos los partidos y candidatos aparecen en la misma boleta, garantizando que la oferta electoral esté siempre completa en el cuarto oscuro.

Básicamente elimina el robo de boletas y dificulta maniobras como el “voto cadena“; además, reduce drásticamente el gasto en impresión, ya que solo se imprime un padrón (más un margen de seguridad del 10%) en lugar de millones de boletas por cada partido.

La simplicidad del proyecto hace que el elector encuentra todos los candidatos en una sola boleta, lo que simplifica el acto de sufragar frente a la fragmentación del sistema actual y en cuanto a la seguridad, citando estudios de Córdoba, el proyecto señala que un alto porcentaje de votantes (87%) se siente más seguro y afirma que votar es más sencillo con este método.

Finalmente, del análisis resulta que se busca actualizar las herramientas para agilizar tanto la votación como el escrutinio al sistema estandarizado y probado y propone fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los resultados electorales, de acuerdo a lo que expresa el autor del proyecto electoral.

Proyecto del Gobierno Provincial (Por Santa Cruz)

Este proyecto de ley, ingresado el 10 de diciembre de 2025 bajo el número 754 por el Bloque “Por Santa Cruz”, propone una reforma integral del sistema electoral provincial. A diferencia del proyecto de Peralta, este no solo se enfoca en la boleta, sino que reestructura la forma de elegir autoridades y limita su permanencia en el poder.

El proyecto establece un modelo basado en tres pilares fundamentales “Boleta única papel” se implementa como documento oficial obligatorio para todas las categorías el cual contendrá el listado completo de partidos y candidatos, instrucciones de voto y espacios específicos para marcar la opción elegida.

Para la fórmula de Gobernador y Vice implementa el sistema de ballotage y resultará electa aquella que obtenga el 45% o más de los votos válidos. Si nadie alcanza ese porcentaje, se realizará una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas dentro de los 30 días siguientes.

Este proyecto prohíbe la reelección indefinida en todos los cargos a Gobernador y Vice permitiendo una sola reelección consecutiva (pueden volver tras un intervalo), Diputados y Concejales obtienen como máximo dos mandatos consecutivos e Intendentes y Comisionados tendrán una sola reelección consecutiva.

Analizamos los tres proyectos para el cambio del sistema electoral en Santa Cruz

Luego establece “la simultaneidad obligatoria” por lo tantolas elecciones provinciales y municipales deben realizarse en la misma fecha para evitar desdoblamientos discrecionales y optimizar recursos y finalmente ordena la eliminación de cualquier norma que se oponga a la Boleta Única, mencionando específicamente al sistema de Lemas.

Los autores del proyecto (Diputados Loreiro, Aberastain y Quiroga) sostienen que el sistema actual está agotado y presenta fallas graves que deben corregirse, al respecto argumentan que este sistema de Ley de Lemas ha generado confusión, desconfianza y resultados que no siempre reflejan la voluntad real de los ciudadanos, el balotaje asegura que quienes gobiernen cuenten con “mayorías reales” y un respaldo ciudadano transparente a la vez que exige la publicación en tiempo real de los telegramas digitalizados para garantizar la integridad del proceso.

Los autores intentaneliminar la multiplicidad de boletas partidarias con el fin de disminuir significativamente los gastos operativos del Estado y de los partidos y se orienta a evitar la fragmentación del voto y prácticas clientelares asociadas al manejo de boletas físicas de cada partido.

De alguna manera el proyecto propone la alternanciacon la limitación de mandatos que busca favorecer la renovación de cuadros políticos y evitar que las autoridades se perpetúen en sus cargosy en este mismo sentido propone el uso de tecnologías (como códigos QR para información electoral) para hacer el proceso más accesible y moderno.

Proyecto del diputado Pedro Muñoz

Este proyecto de ley, presentado por el diputado Pedro Muñoz (Coalición Cívica ARI), propone una reforma que combina las PASO con un sistema de Boleta Única por Categoría (BUC), siguiendo el modelo utilizado en la provincia de Santa Fe.

El modelo se estructura en dos etapas y utiliza un diseño de boleta específico:

Elecciones P.A.S.O Provinciales a partir que establece las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para que todas las agrupaciones seleccionen sus candidatos en un solo acto electivo con voto secreto. Deben celebrarse el primer domingo de agosto del año electoral. A diferencia de otros proyectos, este propone una boleta distinta para cada categoría de cargo (Gobernador, Diputados, Intendente, etc.).

Cada categoría tendrá un color de papel diferente para facilitar su identificación. Las boletas incluyen nombres, logotipos y fotos de los candidatos principales. El elector recibe del presidente de mesa tantas boletas como categorías se elijan. No hay “voto lista completa”; el elector debe marcar su opción en cada boleta individualmente; en este proyecto el voto se emite en “boxes o cabinas de votación” que reemplazan al cuarto oscuro tradicional y las boletas se doblan y se introducen en diferentes ranuras de la urna según la categoría. Finalmente solo pasan a la elección general las agrupaciones que obtengan al menos el 1,5% de los votos válidos en su categoría.

Analizamos los tres proyectos para el cambio del sistema electoral en Santa Cruz

El diputado Pedro Muñoz fundamenta su propuesta en la necesidad de superar las deficiencias del sistema anterior y mejorar la calidad democrática, por ejemplo elimina el “Fraude hormiga” porque al ser el Estado quien imprime y distribuye las boletas, se termina con el robo de boletas en el cuarto oscuro y el “negocio” de su impresión; garantiza la oferta electoral porque asegura que todos los candidatos estén presentes en la mesa de votación desde el inicio hasta el fin de la jornada, garantizando equidad entre partidos grandes y pequeños y combate el clientelismo por cuanto dificulta prácticas como el “voto cadena” otorgando mayor autonomía al votante.

En forma resumida digamos queel sistema de marcar con una cruz es descrito como claro, ágil y eficiente; al estar las boletas ya separadas por colores y categorías, el conteo y la fiscalización son más rápidos; se reduce el gasto público y el uso de papel al imprimir solo un número de boletas apenas superior al padrón y parte de un modelo privado por cuanto se basa en la experiencia de Santa Fe, donde el sistema funciona desde 2011 siendo catalogado como un sistema que ha producido “excelentes resultados“.

Consideraciones finales

El análisis comparativo de los tres proyectos revela que, si bien todos apuntan a superar el agotado modelo de la Ley de Lemas, proponen caminos institucionales muy distintos.

Básicamente los tres proyectos parten de un diagnóstico similar: el sistema electoral actual debe cambiar radicalmente. Todos eliminan el sistema de múltiples boletas impresas por los partidos políticos y establecen la Boleta única administrada por el Estado.

Coinciden en que la Boleta única termina con el robo de boletas en el cuarto oscuro, erradica el “voto cadena” y garantiza que toda la oferta electoral esté siempre disponible para el votante.

Al ser el Estado quien imprime un número de boletas apenas superior al padrón, se elimina el enorme gasto (y negocio) de la impresión de millones de boletas partidarias y eso lo contienen todos los proyectos presentados por Peralta el Ejecutivo y el diputado Muñoz.

Las diferencias sustanciales entre los tres proyectos analizados, las vamos a volcar en este cuadro comparativo:

Característica Proyecto 1 (Peralta) Proyecto 2 (Bloque Por SC) Proyecto 3 (Muñoz) Formato de Boleta Una sola boleta (papel único) para todas las categorías. Una sola boleta (papel único) para todas las categorías. Boleta por Categoría (un papel/color distinto para cada cargo). Voto “Lista Completa” Sí. Incluye casillero para votar toda la lista de un partido. No se especifica en el texto la existencia de este casillero. No. Prohíbe expresamente el casillero de lista completa. Democracia Interna No menciona primarias. Los partidos eligen a dedo o por carta orgánica. No menciona primarias. Candidaturas según procedimientos internos. Sí (PASO). Obliga a primarias abiertas y simultáneas para todos. Elección de Gobernador Mayoría simple (el que saca un voto más, gana). Balotaje. Segunda vuelta si nadie saca 45% o más. Mayoría simple. Límites al Poder Sin cambios (reelecciones según la Constitución actual). Limitación de Mandatos. Prohíbe reelección indefinida en todos los cargos. Sin cambios.

Proyectos comparados

Analizando detenidamente el Proyecto 1 (autoría del diputado Daniel Román Peralta), hay un elemento sumamente distintivo y de un gran peso político que lo diferencia por completo de los otros dos proyectos. El punto más destacable y exclusivo de esta iniciativa es su cláusula “Anti-Candidaturas Testimoniales”.

El proyecto de Peralta aborda un problema político recurrente en Argentina: postular a figuras de peso que ya ocupan un cargo, solo para traccionar votos, sabiendo que luego no asumirán el nuevo puesto.

La propuesta establece expresamente que si un candidato electo que ya está en ejercicio de un cargo público decide no asumir el nuevo cargo para el que fue votado, recibirá como sanción la inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cualquier cargo público electivo. Este es un mecanismo de control institucional muy valioso que no figura en los otros proyectos. Por otro lado no incluye el plesbicito dado que en Santa Cruz es inconstitucional.

Mientras que el Proyecto 3 prohíbe expresamente el voto lista completa, para obligar a pensar el voto por categoría, el Proyecto 1 hace exactamente lo contrario y lo institucionaliza. Incorpora un casillero específico con la leyenda “Voto lista completa” en la primera fila de la boleta.

El Proyecto 1 es, de los tres, el más técnico y detallista en cuanto a cómo debe verse exactamente la boleta física y cómo deben conformarse las listas.

El Proyecto 2 (Por Santa Cruz)

El proyecto oficialista es una propuesta excelente en términos de “saneamiento del poder“, ya que introduce herramientas valiosísimas como el Balotaje y la prohibición de la reelección indefinida. Sin embargo, como sistema estrictamente electoral para suplantar la mecánica de votación de la Ley de Lemas, se queda corto porque no aborda la selección democrática de los candidatos (internas).

Proyecto 3 (diputado Pedro Muñoz)

Para este trabajo consultamos la opinión especializada de dos abogados constitucionalistas que colaboraron con esta investigación y ambos concluyeron que los tres proyectos poseen cosas valiosas y algunas diferencias sustanciales como las enumeramos resumidamente en este informe.

Además de destacar y resaltar los detalles expresados más arriba, ambos señalaron argumentos técnicos de por qué en algunos aspectos el Proyecto 3 supera a los demás especialmente en el reemplazo de la Ley de Lemas por cuanto resuelve el “vacío de participación” (el problema de las internas).

La Ley de Lemas era sumamente distorsiva, pero tenía una característica innegable: permitía una alta participación de candidatos (los sublemas) y resolvía las disputas internas de los partidos el mismo día de la elección general. Si simplemente se prohíbe la Ley de Lemas y se pasa a una Boleta Única tradicional (como propone el Proyecto 2), admiten los constitucionalistas, se produce un vacío enorme pues las candidaturas volverán a definirse “a dedo” y a puertas cerradas por las cúpulas de los partidos.

El Proyecto 3 es el único que prevé este problema y lo soluciona instituyendo las P.A.S.O. Esto traslada el poder de decisión de las cúpulas partidarias directamente a las manos de los ciudadanos, garantizando la democracia interna.

El gran truco de la Ley de Lemas (y de la boleta sábana de papel) era el “efecto arrastre“, donde un candidato a gobernador traccionaba los votos de intendentes o legisladores desconocidos. Los Proyectos 1 y 2 mantienen una sola boleta para todos los cargos, lo que visualmente sigue atando el destino de las categorías inferiores a las superiores.

El Proyecto 3 le da al votante un papel distinto para cada cargo (Gobernador, Intendente, Diputado) y prohíbe explícitamente el casillero de “lista completa”, obliga al elector a pensar y marcar su voto cargo por cargo. Esto garantiza la autonomía absoluta del votante.

A diferencia de los otros proyectos que proponen diseños generales, el Proyecto 3 calca un modelo que ya funciona con mucho éxito en la provincia de Santa Fe desde 2011. Está comprobado que este sistema de categorías separadas agiliza el escrutinio y facilita la fiscalización.

Conclusión

Para resolver los problemas de representación y el aporte a la confusión y falta de transparencia que dejó la Ley de Lemas en Santa Cruz, los mecanismos electorales propuestos están bien encaminados y sería absolutamente válido que todos los ejecutores de los tres proyectos trabajaran en conjunto para obtener un Proyecto único que vaya más allá de los partidos políticos y salga de un conceso generalizado, democrático y altamente debatido, lo que demostraría que Santa Cruz, a pesar de las dificultades de comunicación política entre los partidos políticos provinciales, tiene en su horizonte una posibilidad cierta de encontrar puntos de coincidencias institucionales que beneficien la transparencia electoral para el presente y el futuro de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)