Desarticulan un grupo familiar vinculado a la tenencia ilegal de armamento en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Efectivos la División Policial de Investigaciones (DPI) – Comodoro Rivadavia realizaron al menos 14 allanamientos en la ciudad petrolera en el marco de una investigación vinculada a la provisión, tenencia y portación ilegal de armas de fuego.

Los procedimientos se realizaron en diversas viviendas y vehículos, en una investigación que se realizó durante 40 días.

Mediante autorización de la justicia provincial se realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Se secuestró “una importante cantidad de municiones de distintos calibres; cargadores; armas de fuego cortas y largas con sus respectivos accesorios; un chaleco antibalas; documentación vinculada a la tenencia de armas; teléfonos celulares y sustancias prohibidas fraccionadas, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente”.

Los allanamientos fueron supervisados por el fiscal, Alan Larrue, y fueron efectuadas con colaboración de los grupos especiales GEOP; Infantería; y Canes. (Agencia OPI Chubut)