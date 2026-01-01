El mensaje que no es noticia

- Publicidad -

Así como en Navidad expresamos un deseo en lugar de una noticia, hoy, en la frontera entre el año viejo y el año nuevo, transcurriendo las primeras horas del flamante enero, vamos con un mensaje que encierre una esperanza. Y es que el 2026 sirva de plataforma para que la provincia y la Argentina en general, encuentre una salida definitiva a los males endémicos que nos han traído hasta acá, se minimice la brecha que aplasta de pobreza a un 50% del pueblo, se revierta la desocupación y el cierre de fuentes de trabajo y cunda en razonamiento con humanidad y solidaridad entre aquellos que tienen la extraordinaria tarea de decidir sobre el futuro de nuestra sociedad.

Ya ni siquiera se trata de partidos ni posiciones ideológicas, es sentido común, humanidad y cumplimiento honesto de la función dirigencial y política que ostentan quienes han sido elegidos para administrarnos, conducirnos y llevarnos a algún lugar.

Que la sociedad santacruceña sepa, pueda y desee administrar el ánimo, las esperanzas y la paciencia suficiente para acompañar los cambios o impulsarlos, en un año donde se va a poner a prueba el cumplimiento de promesas y la materialización de aquellas manifestaciones que nos hicieron tener esperanzas en el 2025 y que aún no han encontrado respuestas.

No podemos desearle un buen año al universo de lectores de OPI, sin dedicarle la responsabilidad al sector de la conducción política provincial y nacional, primero porque este medio trata y está formado en la crítica política y segundo porque nuestro público-blanco está conformado por quienes padecen las consecuencias directas de los aciertos o desaciertos del sector político.

Que hayan dejado un 2025 con el mejor balance posible y encaren el 2026 promisorio, cargado de proyectos, esperanzas y pródigo de felicidad.

