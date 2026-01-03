Hubo más de 1.400 intervenciones para resolver conflictos penales en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio de Solución Alternativa de Conflictos Penales (SAC) del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia informó que durante el año 2025 tuvo más de 1.400 intervenciones para soluciones de conflictos penales.

Desde el organismo judicial señalaron que ese procedimiento es de “suma importancia dentro del sistema de justicia, promoviendo respuestas ágiles, restaurativas y eficaces frente al conflicto penal”.

Según el Informe Estadístico Anual, el Servicio recibió 1.472 intervenciones, incluyendo casos contravencionales, lo que representa el 15% del total de casos ingresados al Ministerio Público Fiscal. De ese total, hubo un 82 % que lograron acuerdos conciliatorios.

El mecanismo busca aplicar soluciones consensuadas y sostenibles para aquellos casos que permiten la descongestión del sistema penal tradicional “permitiendo que una cantidad significativa de conflictos sea resuelta sin necesidad de transitar instancias judiciales más prolongadas y gravosas”.

“El trabajo del Servicio de Solución Alternativa de Conflictos Penales prioriza a las personas involucradas, promoviendo el diálogo, la reparación del daño y la asunción de responsabilidades, tanto por parte del imputado como de la víctima. Los resultados alcanzados durante 2025 confirman que las soluciones alternativas penales son viables y altamente eficaces cuando se sustentan en equipos especializados y en políticas públicas orientadas a una justicia más cercana, humana y accesible” indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. (Agencia OPI Chubut)