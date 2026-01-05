El precio del petróleo se mantiene estable pero analistas temen impacto en Vaca Muerta

- Publicidad -

El precio del petróleo opera estable luego de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, maniobra que tiene como objetivo recuperar el manejo de las empresas petroleras bajo el régimen de Nicolás Maduro. El crudo Brent registra un alza del 0,57% y cotiza a US$61,32 el barril, revirtiendo la baja inicial.

En paralelo, el WTI avanza un 0,58% y se ubica en US$57,90. La operación política y militar, adelantada por Donald Trump, genera tensión en los mercados financieros. Los analistas aguardan fuertes oscilaciones ante la incertidumbre sobre el abastecimiento real de crudo para las próximas semanas.

Impacto en la rentabilidad local

La principal variable financiera radica en la oferta: una mayor inyección de barriles al mercado internacional podría generar una baja sustancial en los precios.

- Publicidad -

Esta proyección mantiene en alerta a las operadoras de Vaca Muerta. Un descenso en el valor del barril afectaría directamente los márgenes de ganancia de las compañías y golpearía la rentabilidad de YPF en un momento crítico para la industria. (Agencia OPI Santa Cruz)