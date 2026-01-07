ARCA desestimó aplicar el impuesto al cheque a las billeteras virtuales

- Publicidad -

ARCA definió el escenario fiscal inmediato para el ecosistema digital. El organismo recaudador desestimó los rumores de mercado y confirmó que las billeteras virtuales como Mercado Pago, YPF App y Prex mantendrán la exención del Impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios, conocido popularmente como “impuesto al cheque”.

La medida evita, por el momento, un encarecimiento directo en la estructura de costos de las fintech. De haber avanzado la iniciativa que trascendió inicialmente, las operaciones a través de estas plataformas hubieran sufrido una carga impositiva adicional, trasladable eventualmente a los usuarios o absorbida como pérdida de rentabilidad por las empresas.

Desde su creación en 2001, como una medida “provisoria” durante la crisis económica e institucional, este tributo se consolidó por su alta capacidad de recaudación directa. Sin embargo, las aplicaciones no bancarias operan bajo un esquema que las mantiene al margen de esta erogación multimillonaria que sí afecta al sistema bancario tradicional.

- Publicidad -

Alícuotas y el caso Cripto

No todos los activos digitales corren la misma suerte. Es necesario recordar que, en noviembre de 2024, las billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas fueron reincorporadas al pago del gravamen, marcando una diferencia técnica en el tratamiento fiscal según el tipo de activo subyacente.

Para el resto de los actores alcanzados —principalmente personas jurídicas— el costo no es menor. El esquema del tributo establece:

Una alícuota del 0,6% sobre el movimiento de fondos para el emisor.

sobre el movimiento de fondos para el emisor. Otro 0,6% a cargo del receptor.

a cargo del receptor. La exención se mantiene vigente para transferencias entre particulares o monotributistas.

Pese a la aclaración de ARCA sobre plataformas como Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, la incertidumbre regulatoria ya generó movimientos estratégicos en el sector. Mercado Pago, anticipándose a futuros cambios de reglas, inició el proceso ante el Banco Central para obtener una licencia bancaria, una maniobra que busca blindar su operatoria dentro de un marco regulatorio más previsible. (Agencia OPI Santa Cruz)