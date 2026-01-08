Incendios en el sur: Banco Nación lanza línea de crédito

- Publicidad -

El Banco Nación (BNA) oficializó la implementación de una asistencia financiera con un tope de $100.000.000 por usuario, dirigida a las MiPyMEs agropecuarias afectadas por los focos ígneos en La Pampa y la región de la Patagonia. La medida responde a los daños registrados durante diciembre de 2025 y enero de 2026.

La entidad bancaria confirmó que el esquema incluye tanto dinero fresco para capital de trabajo e inversión como la refinanciación de pasivos preexistentes. El objetivo técnico es mitigar el descalce financiero provocado por la destrucción de activos productivos, aunque el acceso a los fondos estará condicionado a la capacidad de repago bajo nuevas tasas de interés.

Tasas, plazos y condiciones de devolución

El financiamiento distingue entre la cobertura de deudas viejas y la solicitud de nuevos fondos. En el caso de Inversiones y Capital de Trabajo, el monto máximo global es de $100.000.000, pero con una restricción específica: el dinero destinado exclusivamente a Capital de Trabajo no podrá superar los $50.000.000.

El esquema de costos financieros y plazos quedó definido de la siguiente manera:

Prórrogas de deuda: Se mantiene la tasa pactada en la operación original. El plazo es de hasta 360 días a partir del primer vencimiento impago.

Se mantiene la tasa pactada en la operación original. El plazo es de hasta a partir del primer vencimiento impago. Inversiones: Plazo de hasta 60 meses . Tasa Fija del 30% TNA para los primeros tres años (luego tasa TAMAR + 4 puntos porcentuales) o una opción de Tasa Fija del 35% TNA .

Plazo de hasta . Tasa Fija del para los primeros tres años (luego tasa + 4 puntos porcentuales) o una opción de Tasa Fija del . Capital de Trabajo: Plazo de hasta 36 meses. Tasa variable TAMAR + 4 puntos o modalidad de 38% TNA Fija.

La entidad estableció un período de gracia de hasta 12 meses aplicable únicamente al capital. Sin embargo, si el plazo de devolución es menor a 36 meses, el tiempo de gracia se reduce a 6 meses. La cancelación de las cuotas se ajustará al flujo de fondos del solicitante, pudiendo ser mensual, trimestral o semestral. (Agencia OPI Santa Cruz)