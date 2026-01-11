Empresas pesqueras advierten de caída de capturas de langostino

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los empresarios Gustavo González, de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), y Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitaron al Gobierno Nacional “haga un esfuerzo” para acompañar al sector pesquero ante la caída de las capturas de langostino registradas durante la temporada.

A la baja de las capturas del recurso se suma la caída de la demanda internacional, por lo cual los empresarios solicitaron que haya “una baja en la presión fiscal en las exportaciones de langostino”.

El presidente de CAFACH, Gustavo González indicó que “necesitamos bajar la presión fiscal que es mucha. La pesca es dejada a un costado y más en este momento es sumamente necesario. Estamos trabajando con esta paz social y haciendo temporadas completas por el esfuerzo desmesurado de trabajadores y las empresas, pero el estado está un poco ausente con las ayudas”.



El empresario reconoció que la temporada del langostino arrancó por debajo de los niveles esperados, aunque admitió que en estos días “los barcos están casi completando las bodegas”.

“No será una temporada récord como el año pasado en que tuvimos más de 100.000 toneladas; vamos a estar en los estándares medios de entre 60.0000 y 80.000 toneladas”, sostuvo.

González sostuvo que “lo más importante que hemos conseguido son acuerdos sindicales salariales que garantizan la paz social para trabajar desde noviembre hasta marzo”.

En tanto, el presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente señaló que “no podemos lograr la quita de retenciones y lograr esa consideración; nuestro langostino paga el 12 por ciento para ingresar a la Unión Europea y estamos a punto de que eso no suceda más, pero seguimos pagando retenciones”. (Agencia OPI Chubut)