El INDEC define la inflación de diciembre: Consultoras anticipan un piso del 2,5%

El INDEC dará a conocer este martes 13 de enero el dato de inflación correspondiente a diciembre de 2025, una cifra determinante que establecerá el piso para el esquema de flotación del dólar impulsado por el Gobierno. Los informes privados advierten un cambio de tendencia que podría complicar la narrativa oficial de desinflación sostenida.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación mensual se ubicaría en torno al 2,3%, lo que representa una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Sin embargo, el análisis técnico de las consultoras privadas muestra un escenario más rígido. Las mediciones preliminares ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cerca del 2,5%, revirtiendo la curva descendente observada hasta octubre (1,4%) y consolidando el repunte iniciado en noviembre (2,5%).

El desglose de las proyecciones privadas para el cierre del año 2025 arroja los siguientes datos:

Analytica : 2,6%

: 2,6% C&T : 2,6%

: 2,6% Libertad y Progreso : 2,5%

: 2,5% EcoGo: 2,5%

Metodología y vencimientos de deuda

Un factor técnico clave en esta medición será el cambio de metodología del organismo dirigido por Marco Lavagna. El índice dejará de utilizar la base de 2004/2005 para emplear la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017/2018, una modificación estadística que podría alterar la ponderación de los aumentos en la canasta básica.

En paralelo al frente inflacionario, la Secretaría de Finanzas activará este lunes la primera licitación de deuda del año para renovar vencimientos en pesos. La operación ocurre tras el pago de US$ 4.200 millones a bonistas privados, un desembolso que el Ejecutivo financió mediante un mix de recursos: dólares propios, un REPO con seis bancos internacionales y fondos provenientes de la privatización de las represas del Comahue.

El resultado de la licitación se conocerá el miércoles 14 de enero, cerrando una semana donde el mercado evaluará si el Gobierno logra sostener el superávit financiero sin recurrir a mayor emisión o venta de activos estratégicos. (Agencia OPI Santa Cruz)