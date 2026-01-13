Detectan un pesquero extranjero operando sin permiso frente a las costas de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Prefectura Naval Argentina divisó al buque Bao Feng, con bandera de Vanuatu, fue localizado mientras navegaba a baja velocidad, una maniobra que permite presumir que se encontraba realizando capturas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La embarcación estaba ubicada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina y según los reportes oficiales estaba realizando pesca mediante el sistema de arrastre sin contar con el permiso.

El buque navegaba en el área comprendida entre la Bahía Camarones y Bahía Bustamante, en la zona costera de la provincia de Chubut.

- Publicidad -

La identificación fue electrónica a través del Sistema Guardacostas, una herramienta tecnológica que combina diversos sistemas de información para monitorear el desplazamiento de las naves.

Allí, los efectivos de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de Prefectura Naval detectaron los movimientos del buque durante la tarde del 10 de enero y estuvo en esa zona durante una hora y media.

La acción representa una contravención a la Ley N° 24.922, correspondiente al Régimen Federal De Pesca. (Agencia OPI Chubut)