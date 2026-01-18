Las Bolsas de Cereales respaldan el acuerdo con Europa y anticipan llegada de inversiones

- Publicidad -

El reciente consenso diplomático alcanzado entre los bloques regionales ha generado una rápida reacción en el sector comercial local. Las Bolsas de Comercio y Cereales del país emitieron un posicionamiento conjunto donde validaron la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, calificando el hecho como un avance significativo para la integración económica y productiva de ambas regiones.

El análisis de las entidades se centra en el “potencial significativo” que este marco jurídico representa para la agroindustria argentina. Según detallaron en su comunicado, la expectativa está puesta en ampliar las oportunidades de acceso a mercados internacionales y mejorar las condiciones de inserción para las cadenas agroalimentarias, apuntando específicamente a productos con mayor valor agregado hacia destinos de alta exigencia.

Proyecciones de inversión y el factor logístico

Pese al optimismo diplomático, el sector advierte que se trata de un proceso de “implementación gradual”. No obstante, señalaron que este nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas y el fortalecimiento de la capacidad exportadora. El objetivo declarado es la consolidación de los complejos agroindustriales mediante la generación de incentivos sostenidos para la industrialización.

Finalmente, desde las Bolsas subrayaron un aspecto técnico que suele quedar fuera de los discursos políticos: la infraestructura. Remarcaron la relevancia que este proceso tendrá para el entramado logístico y portuario, cuyo desempeño consideran clave para acompañar el flujo del comercio internacional que promete el acuerdo. (Agencia OPI Santa Cruz)