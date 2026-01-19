El Foro de Davos busca reactivar el diálogo en un mundo en disputa

- Publicidad -

La reunión anual del Foro Económico Mundial 2026 inicia este lunes por la noche en la ciudad alpina de Davos, Suiza, en un contexto internacional definido por la fragmentación y las presiones bajistas sobre la economía global. El evento convoca a cerca de 3.000 líderes y expertos de todo el mundo con el objetivo de establecer un diálogo constructivo frente a una escena geopolítica compleja, donde las publicaciones preliminares del organismo advierten sobre riesgos crecientes que amenazan la estabilidad del sistema internacional y requieren atención inmediata de los tomadores de decisiones.

Los informes técnicos presentados en los prolegómenos de la cumbre, específicamente la última Previsión de los Economistas Jefe, señalan que la incertidumbre persiste a pesar de una mejora modesta en el pronóstico global. La economía mundial se enfrenta al impacto simultáneo de factores críticos como la deuda creciente y una valoración de activos cambiante, variables que interactúan directamente con un realineamiento geopolítico que altera los equilibrios de poder. A este escenario financiero se suma el veloz despliegue de la inteligencia artificial, cuya integración en los mercados se proyecta como un elemento determinante para la evolución económica a corto plazo.

Bajo el lema Un espíritu de diálogo, el encuentro se extenderá durante cinco días para abordar cinco desafíos globales urgentes que demandan una respuesta coordinada. La agenda de trabajo se centrará en la necesidad de mejorar la cooperación internacional y desbloquear nuevas fuentes de crecimiento que permitan revertir las tendencias de estancamiento. Asimismo, la discusión priorizará el despliegue de la innovación a escala y de manera responsable, buscando soluciones técnicas que puedan implementarse en un entorno global cada vez más en disputa.

La postura institucional ante la crisis de gobernanza actual fue ratificada por el presidente y director ejecutivo del FEM, Borge Brende, en una entrevista reciente con la agencia Xinhua. El directivo aseveró que el diálogo ha dejado de ser un lujo para constituirse en una necesidad absoluta en el mundo de hoy. Esta declaración marca el tono de las deliberaciones, subrayando la urgencia de restablecer puentes de comunicación efectivos para evitar que la fragmentación política termine por socavar el desarrollo económico global. (Agencia OPI Santa Cruz)