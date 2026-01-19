En operativo por abuso de armas y robos, secuestran marihuana y municiones

- Publicidad -

La División de Investigaciones de Caleta Olivia realizó una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad del norte provincial en el marco de una causa por abuso de armas y robos, donde se realizó un despliegue por distintos barrios.

Los efectivos de la policía de Santa Cruz intervinieron en los procedimientos dentro de la investigación por abuso de arma de fuego y robos y durante el viernes a la madrugada allanaron viviendas en los barrios 2 de Abril, Miramar, Koltum, Hípico y calle Azcuénaga, con órdenes judiciales de requisa personal y vehicular.

El Ministerio de Seguridad informó que el operativo “fue supervisado por el ministro de Seguridad, Pedro Pródromo, y el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez”.

En los allanamientos se secuestraron “estupefacientes, entre ellos flores de cannabis, plantas en floración, plantas en crecimiento y numerosos plantines, por lo que tomó intervención la División de Narcocriminalidad, con conocimiento del Juzgado y la Fiscalía Federal, que dispusieron el secuestro total de la sustancia”.

También se incautaron “teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento informático, equipos de grabación digital (DVR), cartuchería de escopeta y trajes de neoprene, vinculados a otro hecho de robo reciente en la localidad”.

En el procedimiento detuvieron a un hombre mayor de edad que tenía pedido de captura vigente del Juzgado Penal Juvenil local.

Del operativo participaron las Fuerzas Especiales (GOE), además del Cuerpo de Infantería, Comando de Patrullas y distintas comisarías. (Agencia OPI Santa Cruz)