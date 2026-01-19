Sánchez decreta luto tras el choque de trenes en Adamuz con 39 muertos

- Publicidad -

El gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez ha decretado tres días de luto oficial tras la catástrofe ferroviaria registrada en la localidad de Adamuz, Córdoba, que deja un saldo provisorio de 39 fallecidos y 152 heridos. El siniestro, ocurrido en un tramo de alta velocidad, ha movilizado a la cúpula política nacional y autonómica hacia la zona del desastre, donde el jefe del Ejecutivo se comprometió a una investigación transparente para esclarecer las causas de un hecho que ha conmocionado a la opinión pública. La administración central ha garantizado el acompañamiento a las víctimas y sus familias, asegurando la coordinación de todos los recursos del Estado para brindar asistencia durante el tiempo que sea necesario.

La mecánica del accidente se desencadenó a las 19:45 del domingo cuando el tren Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 e invadió el carril contiguo por donde circulaba el Alvia LD AV 2384 con destino a Huelva. El impacto provocó la salida de la vía de múltiples vagones de ambas formaciones y el vuelco de los coches traseros del convoy proveniente de Málaga, los cuales cayeron por un talud adyacente a la plataforma. Testigos presenciales y supervivientes describieron el momento del descarrilamiento como una sacudida similar a un terremoto que precedió a la destrucción de la infraestructura rodante.

El balance de víctimas detalla que entre los fallecidos se encuentra el maquinista de uno de los trenes, mientras que de los heridos contabilizados, 73 permanecen hospitalizados y 24 se encuentran en estado grave. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de muy triste al destacar que en estos servicios viajan familias enteras, lo que amplifica el impacto social del suceso. Las autoridades han dispuesto que la bandera nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos como señal de duelo, mientras se espera la evolución clínica de los afectados que permanecen bajo cuidados médicos.

- Publicidad -

Las incógnitas sobre la responsabilidad técnica del siniestro centran ahora la atención de las autoridades, luego de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificara el accidente como tremendamente extraño. El funcionario subrayó que el descarrilamiento ocurrió en un tramo recto de la vía y con un tren de nueva construcción fabricado en 2022, el cual había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero. Si bien se ha pedido cautela antes de establecer conclusiones oficiales, el reconocimiento de la rareza del fallo en una infraestructura renovada pone bajo la lupa los protocolos de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario de alta velocidad. (Agencia OPI Santa Cruz)