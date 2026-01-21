Acuerdan con municipios reducción de Ingresos Brutos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres firmó un acuerdo fiscal con municipios para reducir las alícuotas de Ingresos Brutos.

Desde el gobierno provincial señalaron que “ante la persistente baja de ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas y de la coparticipación nacional, el acuerdo prevé la implementación de acciones orientadas a ordenar las cuentas públicas y coordinar las políticas fiscales en todo el territorio provincial, garantizando un uso responsable del presupuesto y adecuando los gastos a los ingresos reales”.

La firma se concretó en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, con la participación de intendentes y jefes comunales de toda la provincia.



“Tomamos la decisión, en conjunto con los intendentes, de garantizar el correcto funcionamiento de un Estado que cada vez tiene más obligaciones”, afirmó Torres al tiempo que destacó que este acuerdo se da “en una coyuntura económica realmente difícil, marcada por una fuerte recesión y un barril petrolero prácticamente negativo, que impacta de lleno en las arcas provinciales y municipales”.

Participaron de la firma del acuerdo los intendentes Gerardo Merino (Trelew); Damián Biss (Rawson); Gustavo Sastre (Puerto Madryn); Matías Taccetta (Esquel); Claudia Loyola (Camarones); Darío James (Gaiman); Luka Jones (28 de Julio); Jorge Perversi (Puerto Pirámides); Mariel Peralta (Rada Tilly); Gustavo Loyaute (Río Mayo); Rubén Calpanchay (José de San Martín); Víctor Candia (Paso del Sapo); Jorge Seitune (Tecka); Oscar Currilén (El Maitén); Iván Fernández (Lago Puelo); Silvio Boudargham (Cholila); Mario Pichiñan (Paso de Indios); Diego Pérez (Río Pico); Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer); y representantes de Epuyén, El Hoyo y Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)