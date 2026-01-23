Gremios de Ecuador exigen diálogo para frenar la guerra comercial

- Publicidad -

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y el Comité Empresarial Ecuatoriano instaron al Gobierno a priorizar el diálogo bilateral al más alto nivel con Colombia para resolver las diferencias surgidas ante la escalada de medidas comerciales anunciadas esta semana. La reacción del sector productivo responde a la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 por ciento a las importaciones colombianas a partir de febrero y fijar nuevas tarifas para el transporte de crudo por el Oleoducto de Crudos Pesados, acciones justificadas por el mandatario bajo el argumento de una falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

Los gremios advirtieron que un aumento de las restricciones podría incentivar el contrabando, encarecer los costos operativos y debilitar a los sectores estratégicos de la economía. El Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a más de 150 organizaciones del sector privado, señaló que una escalada de represalias comerciales tendría efectos directos y negativos sobre los ciudadanos, los productores y las economías de ambas naciones. La preocupación se fundamenta en el riesgo que corre una relación comercial construida durante décadas y que actualmente representa un intercambio cercano a los 3.000 millones de dólares.

En sus comunicados oficiales las entidades reafirmaron la necesidad de que las autoridades prioricen el diálogo técnico y político como la vía más responsable para zanjar las disputas sin comprometer la estabilidad económica. El llamado del sector empresarial apunta a la construcción de soluciones equilibradas basadas en la cooperación y la coordinación entre ambos gobiernos con el objetivo de preservar la seguridad y el empleo. Esta postura busca proteger un vínculo histórico que ha sido esencial para el desarrollo industrial y el bienestar de las comunidades frente a las decisiones políticas recientes.

- Publicidad -

El conflicto escaló tras la respuesta de Colombia que anunció impuestos similares y decidió suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador como medida de reciprocidad. Frente a este escenario de tensión diplomática y comercial la industria local insiste en evitar tácticas que manipulen la interacción económica y aboga por mecanismos que aseguren la continuidad del mercado formal. La exigencia empresarial es clara en cuanto a buscar soluciones concertadas que detengan el deterioro de las relaciones bilaterales y eviten un perjuicio mayor al tejido productivo nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)