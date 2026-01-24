Cámaras exigen garantizar la operatividad del Puerto de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – La reciente intervención federal del Puerto de Ushuaia, ejecutada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación bajo el argumento de irregularidades administrativas, ha encendido las alarmas en el sector productivo fueguino. Ante el avance de Nación, el Gobierno de Tierra del Fuego activó este viernes un control de daños político, convocando a las principales cámaras empresariales a la Casa de Gobierno.

La reunión, encabezada por la vicegobernadora Mónica Urquiza, buscó llevar tranquilidad a un sector que teme lo obvio: que la disputa política termine paralizando la logística y la temporada de cruceros.

La defensa oficial y la negociación en Buenos Aires

Mientras en la isla se intentaba contener el malestar interno, el gobernador Gustavo Melella se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, el mandatario mantiene un canal de diálogo abierto con el ministro del Interior, Diego Santilli, intentando destrabar el conflicto desde la política, aunque la intervención ya es un hecho consumado.

Urquiza, acompañada por el Jefe de Gabinete Jorge Canals y el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, negó categóricamente ante los empresarios las acusaciones nacionales. La vicegobernadora calificó la medida de “arbitraria” y rechazó la existencia de desvío de fondos o situaciones de infraestructura crítica, argumentos utilizados por la Casa Rosada para tomar el control de la terminal.

El miedo del sector privado: “No paralizar la actividad”

Del encuentro participaron actores clave de la economía local: la Cámara de Turismo, la Asociación de Agencias de Viajes, la Cámara Hotelera Gastronómica, la Cámara de Comercio de Ushuaia y la AHT.

El mensaje de los privados fue pragmático: más allá de quién tenga la llave del puerto, la actividad no puede detenerse. Patricio Cornejo, titular de la Cámara de Turismo, fue claro al finalizar la reunión: “Solicitamos este encuentro para recibir información sobre los avances, con el fin de que continúe garantizándose la operatividad del Puerto”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)