La familia de Gabriel Mileca pidió ampliar la búsqueda en la provincia

- Publicidad -

La familia de Gabriel Mileca, de quien se desconoce su paradero hace dos semanas en Río Gallegos, difundió un comunicado donde solicita que la búsqueda se extienda más allá de la capital provincial.

En la nota expresan el reconocimiento a las fuerzas de seguridad e instituciones que se sumaron al operativo de búsqueda, y reclaman reforzar las tareas para encontrar al hombre de 42 años, quien se fugó del Centro de Salud Mental el pasado 10 de enero.

Destacaron los trabajos de la Comisaría Primera dado que “nos brinda un acompañamiento constante, atendiendo y evaluando cada una de nuestras hipótesis con compromiso, profesionalismo y respeto”.

- Publicidad -

“Queremos pedir, con profundo respeto, que la búsqueda continúe y se amplíe más allá de la ciudad de Río Gallegos, hacia el interior de la provincia”, reclamaron.

Además, añadieron que “como familia, estamos convencidos de que Gabriel está con vida y bien, y mantenemos la esperanza intacta”.

“Ante el más mínimo indicio sobre su posible paradero, solicitamos que la información sea comunicada de forma inmediata y directa a las autoridades competentes” solicitaron respecto a la información que pueda brindar la comunidad.

“Todos te estamos esperando: tus hijos, tus padres y tus hermanos”, expresó la familia. (Agencia OPI Santa Cruz)