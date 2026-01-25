Frente ártico en EEUU deja seis muertos y un millón sin luz

- Publicidad -

Un frente ártico de extrema severidad ha sumido a Estados Unidos en una crisis climática y energética que ya registra un saldo fatal de seis víctimas y mantiene a más de un millón de usuarios sin suministro eléctrico en todo el territorio. Las autoridades confirmaron este domingo el colapso de servicios básicos y la muerte de ciudadanos a causa de las bajas temperaturas mientras los equipos de emergencia operan bajo condiciones de congelamiento para intentar restablecer la infraestructura dañada por el temporal.

En la ciudad de Nueva York el alcalde Zohran Mamdani informó el fallecimiento de cinco personas durante el fin de semana poniendo de relieve la fragilidad de los sectores más desprotegidos ante el fenómeno meteorológico. Si bien se aguardan los resultados de las autopsias para determinar las causas clínicas precisas el mandatario vinculó los decesos a la exposición al frío extremo y calificó la situación como un recordatorio del peligro que corren los habitantes en situación de calle o vivienda precaria.

La situación se replica en el sur del país donde el alcalde de Austin Kirk Watson confirmó la primera muerte en su jurisdicción dentro del estado de Texas. El funcionario instó a la población a permanecer resguardada en interiores desestimando la percepción de que el peligro ha cesado y advirtiendo que las condiciones climáticas continuarán siendo adversas en las próximas horas lo que exige mantener la cautela para evitar nuevas pérdidas humanas.

El impacto sobre la red energética ha dejado a 1.018.447 hogares sin electricidad según los datos del portal especializado Poweroutage.us siendo Tennessee el estado más afectado con 306.000 usuarios desconectados seguido por Mississippi y Louisiana. Las compañías prestadoras del servicio anticiparon que la restitución del fluido podría demorar días en las zonas rurales debido a la intransitabilidad de las rutas congeladas lo que ha obligado a la habilitación de refugios de emergencia en gimnasios y centros comunitarios. (Agencia OPI Santa Cruz)