Las Pastillas del Domingo: Abogados le escapan al bulto, los “amigos” cobran bien, como te ven te tratan, un “asesor” que resulta ser un amigo rentado y 358

- Publicidad -

Abogados que le escapan al bulto

Como si mandinga estuviera al acecho, debido a la enorme red de contacto que tenemos en nuestra agenda, recibimos un llamado de un importante abogado de Capital Federal integrante de un prestigioso estudio jurídico, consultándonos respecto del conflicto judicial en Santa Cruz.

Obviamente le dimos nuestro parecer y lo remitimos a las 3 notas de análisis que tenemos redactada al respecto, las cuales habían sido leídas minuciosa y detenidamente por el letrado, pero necesitaba saber nuestra opinión personalísima y alguna teoría en base a nuestra capacidad de adivinación, sobre cómo terminará semejante embrollo que no solo tiene un final abierto, sino, incierto.

- Publicidad -

Después de hablar por un rato, el abogado decidió que iba a rechazar la oferta que tuvo de ser contratado para ocuparse del tema junto a otros cuatro colegas que están siendo contactados para formar un equipo de especialistas extra-provinciales que arreglen el bodrio armado por el Gobernador Vidal, queriendo poner a la fuerza a sus amigos en el máximo Tribunal bajo la excusa de “cambiar la justicia”, pero modificando solo los nombres, no la metodología.

Es que Leguizamón y Vidal empezaron la casa por el techo. En vez de buscar los consejeros jurídicos, diagramar un plan, escuchar consejos, planificar una estrategia con varias entradas y salidas y después avanzar, decidieron “pechar a lo guapo” con la mayoría parlamentaria y fueron al choque directo con los kirchneristas apoltronados en la justicia santacruceña, pensando que doblegarlos iba a ser fácil. Ahora armaron un nudo kafkiano que nadie quiere ponerse a desanudar y quedar expuesto públicamente en el camino.

Las fuentes aseguran que Sergio Acevedo es el encargado de realizar la búsqueda de un equipo de abogados en Buenos Aires, desempolvando la vieja agenda que cultivó cuando era el Señor 5 puesto por Néstor en la SIDE.

Vidal, Acevedo y Di Tulio: billete mata renovación – Foto: Lavanguardiadelsur

Pero al parecer, Vidal está como River y Boca, buscan refuerzos pero todos se les caen. No hay jugador que quiera llegar a los mejores equipos de Sudamérica, que se han transformado en una trituradora de jugadores (River) y de directores técnicos (Boca), por lo tanto nos preguntamos si el carísimo servicio legal que busca Vidal se pagará y saldrá del abultado presupuesto legislativo del gobierno provincial que tiene urgencia en conseguir un conjunto de constitucionalistas notables que arreglen el desquicio político-judicial que armaron Vidal y Leguizamón. De acuerdo a lo que pudimos saber, el armado del equipo de profesionales se le dificulta, cuando los abogados contactados profundizan en el laburo que tienen por delante y mucho más se les complejiza si nos llaman a nuestros celulares, esperando una palabra de aliento de nuestra parte.

“Cobrar bien”, no significa que te maten a palos

El kirchnerismo está entre las sombras tejiendo una trama silenciosa, aunque algunas voces que lo interpretan lo dejen en absoluta evidencia. Como introdujimos el tema en las Pastillas del domingo anterior, Pablo González es el monje negro, el padrino en las sombras y/o el armador agazapado, que patrocinan la abuela y la condenada con pulsera.

Pero las fuentes del municipio que le están pateando en contra a Pablo Grasso y al titular del SOEM Pedro Mansilla, nos confirmaron que Teodoro “lalo” Camino (un desocupado VIP), los Garzón y varios arlequines del mundo de la comunicación, cobran sueldos de la Municipalidad de Río Gallegos, en tanto Pablo González cobra como “asesor” de la senadora Alicia Kirchner, aunque en realidad la fuente señaló claramente que ese sueldo le sirve para los caramelos a Pablito, ya que después de su paso por YPF y el Congreso “está hecho hasta la tercera descendencia”. Sin duda la política en Santa Cruz no es como el desodorante que te abandona; acá te asegura cobrar bien y no hay “límites ideológicos”, sean radicales, peronistas, vidalistas, kirchneristas o cualquier denominación que tome el fenómeno para quienes el objetivo es siempre el mismo: llegar y luego, vivir de la política.

Cómo te ven te tratan

Esta frase que popularizó Mirtha Legrand calza perfecto para el intendente Pablo Grasso, a quien se le está quemando la carroza antes del carnaval, porque precisamente, el año donde tiene que ponerle la post-combustión a su campaña política a la gobernación, hay sectores que le empezaron a patear en contra y hasta poligrillos mediáticos y/o mercenarios ensobrados que hasta ayer llenaban las redes sociales con operaciones en contra del gobernador Vidal y en favor del intendente capitalino, hoy lo llenan de dudas, intentan asustarlo con el crecimiento de Jairo Guzmán y alrededor de Grasso ya decidieron cortarle definitivamente “los víveres”.

Grasso salió mal parado de las últimas elecciones donde de no ser por los votos del Barón de El Calafate, el FPV quedaba segundo cómodo. Y para recoger los pedazos, está el inefable “Pablito” (González) un comodín silencioso que tiene la paciencia de un cazador y la convicción de que él no puede perder y si debe bajarlo al intendente riogalleguense por orden superior, no le va a temblar el pulso. Sin duda no le basta a Grasso gritar “Cristina Libre” para ganarse los favores políticos de la runfla K, a la espera de que se agoten los tiempos de Vidal en la provincia.

Más que “Asesor” es un amigo (rentado)

El ex director Nacional de INAES Alexander Roig (referente del Movimiento Evita a nivel nacional) es amigo y asesor de Claudio Vidal, quien le paga a través de la provincia una suma que difícilmente nos enteremos por boca propia del gobernador, pero que estamos en camino de establecerlo próximamente junto a los negocios cruzados que los une.

Si bien estamos preparando un informe completo sobre esta relación extra-provincial Vidal-Roig, como las que mantiene el titular del SER con los ex Jefes de Prensa del Instituto Patria de Cristina que conchabó en Santa Cruz con cargo al presupuesto provincial, digamos que Roig es quien incentivó el crecimiento del Movimiento Evita en Caleta Olivia organización político-social que tiene un arreglo con la Planta Procesadora de Pescado, entidad privada que se beneficia de la mano de obra barata que el Evita C.O. le organiza bajo el ropaje de una Cooperativa.

Las quejas de “los cooperativistas” de Caleta son las mismas que aquellas planteadas cuando gobernaba Alicia, la mentora oficial y madre ideológica de esta suerte de “curro legal” que tal bien usa Claudio Vidal, en la cual usan la figura de la cooperativas pero donde los cooperativistas no son tratados como dueños sino como dependientes que deben responderle políticamente a cuatro vivos que se llenan de plata, girada a grupos de “vivos-administradores” pertenecientes a la organización del Movimiento Evita, que usan el falso cooperativismos inventado para actuar bajo la excusa de “dar trabajo” y “bajar la desocupación en zona norte”, pero con un solo ejemplo práctico: direccionar super millonarios fondos que van a parar a manos de cuatro vivos que se enriquecen con cada gestión política en Santa Cruz, independientemente de quien se trate y si se llama PJ, FPV o SER.

358 laburantes sin respuesta

Siguen las protestas de los desocupados autoconvocados de Las Heras, ante la inercia de la provincia y el municipio a cargo de Antonio Carambia. En total son 358 personas que desde hace tiempo piden trabajo. Los manifestantes estuvieron acampando frente al municipio, protestando por los despidos de la empresa Clear y ahora van a bloquear el acceso a LH3. “Se terminó el acampe pacífico, no hay respuesta de ningún lado”, dijo uno de los encargados de liderar el enorme grupo de personas sin trabajo.

La protesta involucra insultos contra el gobierno provincial, el intendente Carambia, su hermano senador y Javier Jara que impulsó la ley 90/10, sin siquiera haber respetado la anterior 70/30.

La salida de las empresas del sector petrolero, especialmente YPF, hizo estragos en zona norte, que el gobierno no logra mitigar, aún cuando los municipios abosorbieron a varios desempleados del sector. Este año, de no modificarse esta situación de injusticia social, impactará fuertemente entre aquellos que hagan campaña política. “Los estamos esperando!”, fue la escueta respuesta ante una pregunta sobre qué harán y dirán cuando aparezcan los candidatos pidiendo el voto. (Agencia OPI Santa Cruz)