El Gobierno pagará parte del costo del gas para evitar que las facturas exploten en invierno

Bajo el argumento de “suavizar” el impacto en los hogares, el Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes el Decreto 26/2026. La medida dispone que el Estado Nacional continuará financiando una porción del costo del gas natural para que el precio final que abonan los usuarios se mantenga constante, intentando disimular la inviabilidad de las tarifas frente a la inflación estructural.

La normativa establece que las bonificaciones se aplicarán sobre el costo promedio ponderado anual del Plan Gas.Ar. A pesar del discurso de saneamiento fiscal, el esquema permite que el precio de referencia para el subsidio sea “igual, inferior o superior al Precio de Mercado”. Esto implica que el Estado actuará como amortiguador, compensando las brechas de valor para sostener un precio uniforme que no refleje la realidad de las subastas estacionales.

Subsidios focalizados y el manejo de la estacionalidad

El Ejecutivo justifica estas adecuaciones como “impostergables y necesarias” para poner en marcha el nuevo Sistema de Subsidios Focalizados. El objetivo oficial es evitar que el aumento del consumo durante el invierno se potencie con la variación de precios del mercado, una maniobra que traslada el costo real de la energía hacia el déficit fiscal que paga la ciudadanía vía impuestos o emisión.

La Secretaría de Energía tiene ahora la responsabilidad técnica de calcular las compensaciones para que el sistema entre en vigencia de forma inmediata. En los hechos, se trata de una intervención directa sobre los mecanismos de precio para mitigar el descontento social por los mayores consumos estacionales, dejando la transparencia del mercado energético en un segundo plano. (Agencia OPI Santa Cruz)