Moody’s advierte que el ajuste macroeconómico licuará los beneficios del acuerdo con la Unión Europea

La euforia oficial por el cierre de las negociaciones con la Unión Europea (UE) tras 20 años de espera encontró un límite técnico en el último reporte de la calificadora Moody’s. La agencia de riesgo crediticio advirtió que los beneficios soberanos para la Argentina serán “acotados” debido al severo proceso de ajuste macroeconómico que atraviesa el país. Si bien el pacto promete fortalecer el ingreso de divisas a largo plazo, la realidad financiera inmediata se impone sobre el relato de la integración global.

El informe técnico destaca una contradicción en las cuentas públicas: la fuerte demanda de importaciones prevista para la transición económica neutralizará el alivio sobre las reservas del Banco Central. En términos de E-E-A-T (Experiencia y Autoridad), Moody’s señala que la fragilidad de los indicadores actuales impide que el tratado se traduzca en una mejora automática de la calificación crediticia soberana, manteniendo al país en una zona de vulnerabilidad pese al nuevo mercado abierto.

Trabas legales y el fantasma del Acuerdo de París

A la debilidad interna se suma un obstáculo externo de carácter jurídico que congela cualquier expectativa de implementación inmediata. El pasado 21 de enero, el Parlamento Europeo decidió solicitar una revisión de legalidad al Tribunal de Justicia de la UE. Esta instancia debe determinar si el pacto vulnera la autonomía de Europa para fijar políticas de protección al consumidor y normativas ambientales.

A nivel regional, aunque el acuerdo es visto como un factor positivo para la diversificación comercial del Mercosur, los desafíos políticos y el largo proceso de ratificación legislativa sugieren que el impacto real en la economía de calle no llegará en el corto plazo. Para la Argentina, el diagnóstico de la calificadora es seco: el ajuste manda y las cuentas externas seguirán bajo presión, con o sin tratado europeo. (Agencia OPI Santa Cruz)