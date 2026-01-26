Scott Bessent define a Milei como un político de gran nivel y aliado

- Publicidad -

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el respaldo de la administración republicana a la gestión de Javier Milei, a quien definió como un dirigente que ha evolucionado de gran pensador a un político de alto nivel. El funcionario del gobierno de Donald Trump ubicó a la Argentina como la pieza central de la estrategia estadounidense para América Latina, destacando que el cambio de rumbo en el país ya ejerce influencia sobre Paraguay, Chile y Bolivia. Según el análisis de la Casa Blanca, este fenómeno regional podría extenderse próximamente a Colombia, consolidando un eje de transformación en el continente.

La visión de Washington destaca la transición del mandatario argentino hacia la construcción de poder político mediante el acercamiento a los gobernadores, lo que, en palabras de Bessent, sugiere una permanencia prolongada en el ejercicio del gobierno. El secretario del Tesoro contrastó este modelo con la gestión anterior, afirmando que la administración libertaria ha sustituido una burocracia corrupta y derrochadora por una estructura austera y eficiente orientada a la salvaguarda de la propiedad privada. En este esquema, el apoyo electoral de los sectores más jóvenes y de los estratos más pobres de la sociedad se interpreta como una respuesta directa al deterioro sufrido bajo el kirchnerismo.

Respecto al escenario electoral de las legislativas de octubre, el funcionario norteamericano denunció maniobras del kirchnerismo destinadas a generar turbulencias en los mercados financieros con el objetivo de afectar los resultados de los comicios. Bessent defendió la intervención de los Estados Unidos mediante el acuerdo de swap de monedas, describiendo la operación como el uso del balance financiero estadounidense en favor de la diplomacia para estabilizar a un aliado estratégico. No obstante, el secretario aclaró que la transferencia de fondos no representó una concesión gratuita, sino que se trató de un préstamo formal para enfrentar la inestabilidad.

La posición fijada por el Tesoro estadounidense confirma una alianza geopolítica donde el éxito del programa económico argentino es visto como un factor de estabilidad regional frente a modelos previos de gestión. Bessent fue tajante al desmentir las versiones sobre una entrega de 20.000 millones de dólares sin contraprestación, enfatizando el carácter crediticio de la asistencia financiera brindada antes de las elecciones. Con este pronunciamiento, la administración Trump refuerza su compromiso con el actual proceso político argentino, fundamentando su apoyo en la eficiencia administrativa y la contención de los movimientos de oposición internos. (Agencia OPI Santa Cruz)