Comercio exige a Melella frenar el impacto de tarifazos y cortes

En un contexto de creciente malestar por el costo de los servicios y la precariedad del sistema eléctrico, el gobernador Gustavo Melella recibió a los referentes de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Lo que oficialmente se presentó como una “reunión de trabajo”, esconde un reclamo desesperado del sector privado frente a una gestión estatal que no logra garantizar servicios básicos para la actividad económica.

Mientras el Gobierno provincial destaca la importancia de un futuro Polo Logístico Antártico financiado por locales, los comerciantes pusieron sobre la mesa la urgencia del “ahora”: exigieron que los cortes de suministro eléctrico sean programados y fuera del horario comercial. Este pedido desnuda la fragilidad de la DPE (Dirección Provincial de Energía), incapaz de sostener la demanda sin afectar directamente la recaudación del sector que sostiene el empleo privado.

La Cámara de Comercio planteó una “reestructuración de tarifas”, un eufemismo para denunciar los aumentos que vienen asfixiando a las PYMES fueguinas. A esto se suma la demanda de agilizar trámites ante la AREF (Agencia de Recaudación Fueguina), la DPOSS y la DPE, organismos que, lejos de facilitar la actividad, son percibidos como cuellos de botella burocráticos y recaudatorios.

Proyectos en el Aire

Melella buscó desviar la atención hacia la Bolsa de Valores provincial, una iniciativa que el sector comercial mira con desconfianza mientras no se resuelvan los problemas de infraestructura de base. La “comunicación fluida” que prometió el Ejecutivo aparece como una respuesta tardía a una crisis de servicios que ya ha causado pérdidas económicas cuantiosas en Ushuaia y Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)