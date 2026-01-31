La compra de dólares por privados alcanzó los 32.870 millones

- Publicidad -

El proceso de dolarización alcanzó una cifra crítica desde la flexibilización de los controles cambiarios, acumulando compras por un total de 26.392 millones de dólares en el mercado formal. Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina, si se integran las transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado no financiero, el monto total escala a los 32.870 millones de dólares. Este fenómeno refleja una tendencia sostenida de salida de capitales del sistema local, traccionada principalmente por la demanda de personas humanas en un contexto de incertidumbre política y económica.

La dinámica del mercado oficial de cambios mostró una aceleración pronunciada durante los meses previos a las elecciones legislativas. En abril, primer mes pleno tras la salida del cepo, un millón de ahorristas adquirieron 2.077 millones de dólares, cifra que escaló mensualmente hasta alcanzar un pico de 5.130 millones de dólares en septiembre. A pesar de una breve retracción en noviembre, el interés por la moneda extranjera repuntó en diciembre, mes en el que 1,5 millones de personas compraron 2.186 millones de dólares, evidenciando la persistencia de la moneda dura como refugio de valor frente al peso.

El balance cambiario de diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de 1.565 millones de dólares. Este resultado negativo se fundamentó en egresos netos por Ingreso Primario de 1.243 millones de dólares y en el rubro Servicios por 771 millones de dólares. El sector de servicios estuvo condicionado por los gastos en viajes y consumos con tarjeta en el exterior, que generaron una salida neta de 445 millones de dólares. No obstante, el BCRA indicó que el 70% de estos consumos se cancelaron con divisas propias de los usuarios, lo que limitó la presión directa sobre las reservas de libre disponibilidad de la autoridad monetaria.

- Publicidad -

En el segmento comercial, el ingreso de divisas estuvo sostenido por el complejo oleaginoso y cerealero, que aportó 1.139 millones de dólares netos durante el último mes del año. Las exportaciones totales liquidadas en el mercado de cambios sumaron 6.118 millones de dólares, mientras que las importaciones demandaron 5.692 millones de dólares. A pesar de este superávit en el intercambio de bienes de 426 millones de dólares y de una reducción en el stock de deuda comercial por 1.500 millones de dólares, la magnitud de la formación de activos externos por parte del sector privado continúa erosionando la capacidad de acumulación de divisas del sistema financiero nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)