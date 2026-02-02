El Gobierno declaró la emergencia ígnea y zona de desastre en Santa Cruz

- Publicidad -

El Gobierno nacional declaró hoy la Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, el Ejecutivo nacional tomó la medida ante la gravedad de los incendios forestales que golpean al Parque Nacional Los Glaciares.

La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y el gabinete de ministros. El texto oficial justifica la intervención federal debido a que la magnitud de los focos ígneos superó la capacidad de respuesta operativa en la región. El escenario actual combina sequía, actividad eléctrica y temperaturas inusualmente altas, factores que configuran un peligro inminente para la vida y daños ambientales significativos.

El DNU establece que la Agencia Federal de Emergencias (AFE), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, tomará el mando para articular los recursos públicos y coordinar el combate contra el fuego. La norma califica la situación como una urgencia que exige una respuesta eficaz del Estado Nacional para mitigar el desastre.

Esta resolución amplía el alcance del Decreto 73/2026 emitido en enero, el cual ya rige para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa tras los incendios en Los Alerces. Con esta nueva incorporación, Santa Cruz queda integrada al esquema de emergencia nacional por el plazo de un año. (Agencia OPI Santa Cruz)