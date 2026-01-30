- Publicidad -

Ayer 29 de enero 2026 y después de una escalada de repudio en la opinión pública por la desatención del gobierno nacional al desastre que producen los incendios forestales en cinco provincias argentinas, el presidente Javier Milei promulgó el Decreto N° 73/2026 declarando la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, pero dejó fuera de la Emergencia a Santa Cruz y Tierra del Fuego, jurisdicciones que sufren incendio forestales descontrolados y dentro de los Parques Nacionales.

Javier Milei aprobó la Emergencia Ígnea para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y dejó afuera a Santa Cruz y Tierra del Fuego

Dice la parte central del Decreto: “Que dado que la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada y ante la criticidad de la situación, deviene necesario e imperioso declarar la Emergencia Ígnea, en los términos del artículo 2º, inciso e) de la citada Ley Nº 27.287 y sus modificatorias, en las Provincias del CHUBUT, de RÍO NEGRO, del NEUQUÉN y de LA PAMPA con el fin de adoptar medidas urgentes y convocar a los organismos competentes y a las autoridades provinciales con el objetivo principal de frenar los incendios e implementar un plan de restauración de las zonas afectadas”.

Coincidencia o no, en Santa Cruz y Tierra del Fuego LLA perdió las elecciones, aunque si tenemos en cuenta que “no presentó a nadie” (particularmente en Santa Cruz) porque Jairo Guzmán no hubiera movido un voto si detrás no estaba la figura del presidente Milei, el jefe de La Libertad Avanza aplicó la misma receta que el kirchnerismo y él tantas veces criticó por los canales, cuando repudiaba el populismo prebendario y extorsivo.

- Publicidad -

Con este decreto a destiempo, el Presidente “reaccionó” tardíamente a las críticas y el enojo de las poblaciones de estas cinco provincias, ante la indiferencia oficial, luego que Milei ni bien asumió recortara el 70% los fondos destinados a la prevención y el combate del fuego. Y ahora comete otro error más grande aún: manda 100 mil millones que no van a tener control ni seguimiento. Es decir, al país le salía más barato mantener el presupuesto, con más controles y mejor administración, porque finalmente hubiera servido para llegar a tiempo antes que el fuego se desmadrara como sucedió. Ahora termina enviando más plata, tarde y con controles mucho más deficientes.

Sin duda, Milei empujado por la debacle de su imagen pública debido a la irresponsable acción de retirarle los fondos a las provincias para el combate del fuego que todos los años en estas fechas, que son moneda corriente, pero el 2026 están absolutamente descontrolados por falta de recursos para aislar y combatir las llamas que destruyen vidas, propiedades, cosechas y bosques nativos, el presidente decidió actuar de una vez para cortar la “mala prensa” de sus propios actos de gobierno. Pero ya es tarde, el daño político está hecho. (Agencia OPI Santa Cruz)