ADOSAC va un paro de 96 horas por demoras en paritarias

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El gremio docente exige una fecha concreta para discutir aumentos reales y reclama fondos de las regalías mineras y petroleras para evitar un nuevo endeudamiento en la provincia.

El Congreso Extraordinario de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este viernes 15 de mayo de 2026 un paro de 96 horas para la próxima semana. Los delegados de las distintas filiales provinciales adoptaron la medida para presionar al Ejecutivo por una oferta salarial que supere la línea de pobreza y para exigir mejoras urgentes en infraestructura escolar.

Los presentes manifestaron su solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia de Perito Moreno y ratificaron la continuidad del plan de lucha por el salario en unidad con el Frente Sindical.

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La conducción gremial fijó el paro general para los días lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de mayo. Los congresales supeditan el cese de las medidas de fuerza al cumplimiento de las siguientes exigencias oficiales:

Definición de una fecha precisa de paritaria salarial con una propuesta económica concreta.

Presentación de un plan y cronograma de trabajo para tratar de forma inmediata el proyecto pedagógico de la docencia.

Confirmación de una fecha próxima para la devolución de todos los descuentos ejecutados sobre el salario docente desde diciembre del 2025 hasta la actualidad.

En el documento oficial de las filiales, los docentes repudiaron al gobierno de Santa Cruz por dilatar las reuniones paritarias tanto salariales como laborales. Los representantes rechazan cualquier intento del Ejecutivo provincial de tomar un empréstito que genere mayor endeudamiento público. Exigen financiar el sistema educativo con el dinero proveniente de las regalías de las empresas mineras y petroleras.

Frente a la llegada de las bajas temperaturas, las bases gremiales denunciaron las condiciones inhumanas de los edificios educativos. Reclaman inversión y presupuesto urgente para mejorar las instalaciones de los edificios escolares de toda la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)