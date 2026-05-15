Santa Cruz confirmó los resguardos docentes hasta finalizar el ciclo lectivo 2026

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El gobierno de Santa Cruz anunció que se garantizará la continuidad de los resguardos docentes hasta la finalización del ciclo lectivo 2026 y así se convierte en el único distrito en garantizar el sostenimiento de las fuentes laborales para los cargos titulares y el resguardo para los cargos interinos docentes.

El anuncio lo realizó el gobernador Claudio Vidal junto al trabajo articulado del Consejo Provincial de Educación, encabezado por la presidenta Iris Rasgido, en “un contexto marcado por la caída sostenida de la tasa de natalidad en todo el país, una situación que comenzó a impactar directamente en la matrícula escolar y en la organización del sistema educativo”.

El gobierno indicó que la propuesta regirá hasta febrero de 2027 y fue reglamentada mediante una resolución del Consejo Provincial de Educación.

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“Mientras en otras provincias comienzan a discutirse cierres de secciones, reducción de cargos y recortes vinculados a la baja de alumnos, el Gobierno de Santa Cruz decidió avanzar en una medida orientada a brindar previsibilidad, estabilidad y tranquilidad laboral a los trabajadores de la educación” indicaron desde Casa de Gobierno.

La resolución establece además el encuadre de cargos titulares, avanzando en un proceso de ordenamiento y fortalecimiento institucional dentro del sistema educativo santacruceño sumado a la “inversión provincial destinada a garantizar la continuidad laboral y el normal funcionamiento del sistema educativo durante el próximo ciclo lectivo”.

Vidal sostuvo que “sabemos que la caída de la natalidad y la baja de matrícula es una realidad que ya impacta en todo el país. Pero en Santa Cruz tomamos la decisión de cuidar el trabajo docente, dar previsibilidad y sostener nuestro sistema educativo. Son momentos difíciles, pero nosotros defendemos la educación pública y la continuidad del sistema”. (Agencia OPI Santa Cruz)