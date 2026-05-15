El PRO reúne a sus dirigentes en Olivos

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El ex presidente encabeza un nuevo encuentro partidario en la zona norte del conurbano. La cúpula amarilla expondrá una herramienta tecnológica para monitorear las políticas y los números de la administración bonaerense.

Con el foco puesto en el tablero electoral de 2027, el ex presidente Mauricio Macri lidera este viernes a las 10:30 un acto político en el Club Centro Galicia de Olivos, ubicado en el partido de Vicente López. La actividad busca engrosar la estructura interna del espacio y concentra sus críticas directamente contra la administración del gobernador Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires.

La intendenta local y vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez, diagramó la logística y organización de la jornada. El armado del evento sumó a la mesa a figuras de primera línea del partido como Cristian Ritondo, Martín Yeza y Fernando de Andreis.

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El cronograma de hoy da continuidad a la estrategia de posicionamiento que la fuerza amarilla inauguró con su relanzamiento en Parque Norte. La cúpula del partido enlaza esta convocatoria bonaerense con las recientes recorridas territoriales efectuadas por las provincias de Chaco y Corrientes.

Frente a la dirigencia, Macri bajará línea sobre el rumbo institucional del PRO de cara a los próximos comicios. El ex mandatario toma el micrófono luego de las fricciones políticas desatadas por la publicación de un manifiesto partidario que incluyó reproches explícitos a la gestión del Gobierno nacional.

La agenda reserva un bloque analítico a cargo de Yeza y la senadora provincial Aldana Ahumada. Los legisladores oficializarán el lanzamiento de Radar PBA, una plataforma de inteligencia ciudadana ideada para recolectar y procesar datos sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires en tiempo real.

El fundamento técnico de la plataforma surge de una auditoría sobre la gestión de Kicillof ejecutada por los equipos de la Fundación Pensar. La usina de ideas del macrismo publicó ese documento durante el mes de abril y lo bautizó bajo el nombre “El Estado de Abandono de PBA”. (Agencia OPI Santa Cruz)