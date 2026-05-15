Anunciaron un programa de beneficios impositivos para incentivar la construcción

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(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció que enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para incentivar la construcción de obras privadas mediante exenciones impositivas para empresas y particulares que desarrollen viviendas, edificios residenciales y obras vinculadas al sector.

El plan contempla la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para distintas actividades relacionadas con la construcción, además de beneficios de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos.

La intención del gobierno es que la medida tenga vigencia entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

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Torres aseguró que “el principal objetivo es generar trabajo y dinamizar la economía provincial a través del impulso al sector privado”.

“La única condición será garantizar trabajadores chubutenses” señaló el gobernador. (Agencia OPI Chubut)