Ultimátum de SUTEF a una semana del regreso a las aulas

(Ushuaia – OPI TdF) – El inicio del ciclo lectivo en Tierra del Fuego camina por la cornisa. Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) lanzaron una exigencia directa al Gobierno Provincial: la convocatoria inmediata a la mesa paritaria salarial, ante un silencio oficial que califican de “irresponsable“.

La queja gremial expone una falla de gestión política: el Ejecutivo incumplió el compromiso asumido en diciembre por el propio Gobernador y el Ministro de Educación. La promesa era clara: abrir la discusión en la segunda quincena de enero. Sin embargo, pese a los pedidos formales mediante nota, los teléfonos oficiales no responden.

El escenario se agrava por un contexto económico que no da tregua al bolsillo del vecino. El gremio denuncia una “pérdida brutal del poder adquisitivo” frente a la inflación sostenida y los aumentos permanentes en rubros sensibles como alimentos y alquileres, licuando el salario docente día a día mientras la administración dilata los tiempos.

A solo una semana de que la docencia deba presentarse en las escuelas, la falta de voluntad política pone en “riesgo el normal inicio del ciclo lectivo”. Para el SUTEF, intentar descargar el ajuste nacional y provincial sobre los trabajadores es una maniobra inadmisible que genera una incertidumbre totalmente evitable en la comunidad educativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)