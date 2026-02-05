La Libertad Avanza pidió sesión para tratar la reforma laboral

- Publicidad -

El oficialismo nacional formalizó el pedido de sesión especial en el Senado para el próximo miércoles 11. La Libertad Avanza busca dar un paso decisivo con la reforma laboral.

El bloque oficialista contó con el apoyo de “Los 44”. La firma de senadores como Eduardo Vischi y Martín Göerling ratifica una voluntad política que trasciende las fronteras partidarias. La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, conduce esta estrategia con mano firme.

Sucede que el poder central decidió sacrificar algunos temas para salvar el núcleo del proyecto. El oficialismo excluyó la ley de Glaciares del temario. Las negociaciones sobre el medio ambiente se estancaron y el debate pasará para la última semana de febrero.

El punto es que la reforma toca fibras sensibles para cualquier trabajador. El texto modifica el sistema de indemnizaciones y extiende la jornada laboral. El gobierno nacional impulsa la creación de un banco de horas para eliminar el pago de horas extras adicionales.

La verdad es que la discusión de fondo es económica y afecta a las arcas provinciales. Los gobernadores aliados reclaman compensaciones urgentes. La reducción de impuestos internos del 35 al 31,4% impacta directamente en la coparticipación que reciben los distritos.

Muchos mandatarios provinciales miran con recelo el año 2027. En esa fecha se sentirán con fuerza las disminuciones del IVA y de Ganancias. El ciudadano común debe entender que menos recaudación en su provincia suele traducirse en menos obras o servicios básicos.

El Gobierno sostiene que estos cambios son la única vía para combatir el trabajo informal. Actualmente el empleo no registrado supera el 40% en el país. El oficialismo cree que bajando la carga impositiva las empresas finalmente se decidirán a contratar personal en blanco.

Patricia Bullrich ya tiene asegurados los 37 votos necesarios para habilitar el recinto. Sin embargo, los detalles finales de la ley siguen abiertos. Los senadores nacionales como Luis Juez o Camau Espínola forman parte de este armado que se terminará de pulir horas antes de la sesión. (Agencia OPI Santa Cruz)