Renunció Demián Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica

La estructura de las empresas públicas vuelve a ser noticia por sospechas que el discurso oficial suele omitir. Demián Reidel, un hombre del riñón íntimo de Javier Milei, presentó su renuncia como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en medio de un clima enrarecido por denuncias de irregularidades.

Sucede que el físico y economista quedó bajo la lupa por presuntos sobreprecios en contratos de limpieza y servicios tecnológicos dentro de la compañía. La verdad es que su salida se da en un proceso de recambio donde solo sobrevivió Diego Chaher, el ejecutor de privatizaciones que responde directamente a la órbita de Santiago Caputo.

El punto es que la gestión nuclear ahora queda en manos de Juan Martín Campos, un bioquímico especializado en seguridad de reactores. El nuevo directorio tendrá la misión de mantener la operatividad de las centrales y, fundamentalmente, pavimentar el camino para la incorporación de capitales privados en el sector.

La verdad es que la salida de Reidel marca un ruido interno difícil de disimular. Aunque fuentes oficiales deslizan que podría regresar a su antiguo rol como asesor, su paso por la gestión operativa termina empañado por las mismas prácticas que el Ejecutivo prometió combatir.

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, intentó bajarle el tono al escándalo mediante un mensaje en redes sociales. El funcionario celebró las nuevas designaciones y remarcó que el objetivo central es completar la extensión de vida de Atucha I, una obra clave para el sistema energético nacional.

Sucede que la nueva cúpula combina perfiles técnicos de la CNEA con abogados expertos en desregulación estatal. El ingeniero Martín Porro ocupará la vicepresidencia, mientras que especialistas formados en el Instituto Balseiro integrarán las direcciones para intentar blindar la seguridad nuclear en medio del ajuste.

Lo cierto es que la salida de un amigo personal del Presidente siempre genera interrogantes sobre la interna oficialista. Mientras los expedientes por sobreprecios siguen su curso, el Gobierno acelera el traspaso de acciones para asegurar que el control de la energía atómica sea, más temprano que tarde, un negocio atractivo para el mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)