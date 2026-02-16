Santa Cruz es la provincia más cara para comprar alimentos en el país

- Publicidad -

Santa Cruz se consolidó en enero como la provincia con el costo de vida más alto de la Argentina. Una familia tipo en el distrito necesitó $911.587 para cubrir la canasta de alimentos y bebidas, marcando una brecha de más de $113.000 respecto a las provincias con precios más bajos.

El último informe del “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, confirma que la Patagonia domina íntegramente el ranking de los distritos más caros. Detrás de Santa Cruz se ubicaron Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Río Negro ($887.034) y Neuquén ($867.078). En el extremo opuesto, Misiones registró el valor más económico con $798.252.

A pesar de los altos valores nominales en el sur, el estudio técnico revela una paradoja en el poder adquisitivo. Santa Cruz, además de ser la más cara, ocupa el segundo lugar en remuneraciones privadas del país, solo superada por Neuquén. Esta situación permite que una familia patagónica destine, en promedio, el 15,7% de dos salarios privados registrados para cubrir la canasta.

La realidad en el norte argentino es sensiblemente más crítica. Aunque los precios allí son menores, el esfuerzo salarial es casi el doble: una familia en el NOA/NEA debe destinar el 29,7% de sus ingresos para adquirir los mismos productos que en el sur.

Respecto a la evolución mensual, Chubut y Entre Ríos encabezaron las subas con un avance del 3%. En Santa Cruz, el costo se mantuvo en la cima del podio nacional, mientras que distritos como Misiones y San Juan mostraron leves bajas nominales.

El desglose por productos muestra que el aceite de girasol subió entre un 3% y 5% en la mayoría de las provincias. Las hamburguesas lideraron los aumentos con saltos de hasta el 7%, seguidas por las salchichas con subas del 4%. Por el contrario, la docena de huevos no sufrió variaciones de precio en casi todo el país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor cayó un 1,3%. (Agencia OPI Santa Cruz)