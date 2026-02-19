Adorni tilda de extorsivo el paro de la CGT

- Publicidad -

Manuel Adorni ratificó hoy que el país perderá 500 millones de dólares por el paro de la CGT. El vocero presidencial calificó la huelga como un acto de extorsión contra el gobierno y los trabajadores. Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en el espacio “La casa streaming” esta mañana.

El Jefe de Gabinete apuntó contra los gremialistas por impedir que la gente asista a sus empleos. El funcionario tildó de cínica la postura de la central obrera ante los indicadores actuales de la economía. Adorni recordó que el sindicalismo evitó las protestas durante la gestión de Alberto Fernández pese a la crisis.

La gestión nacional rechaza la medida de fuerza por considerarla un ataque directo a la libertad de movimiento. Según el funcionario nacional, los sindicatos ostentan un 80% de imagen negativa entre la población. El gobierno mantiene su postura de no negociar bajo presión de sectores que buscan el daño del país.

Y es que el conflicto escala mientras la CGT intenta medir la adhesión en un contexto de transporte paralizado. El oficialismo desestima los números de los gremios por considerarlos producto de la coacción. La jornada cierra con una fuerte crítica administrativa a la metodología de protesta sistemática en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)