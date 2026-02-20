Diputados oficialistas le soltaron la mano a Fernando Españón “aceptándole la renuncia” que no fue una decisión propia (obviamente), sino del gobernador

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer jueves 19 se realizó la sesión en la Legislatura, donde el tema central (desde lo político) fue la “aceptación de la renuncia del diputado Fernando Españón”, sobre quien pesan 6 causas graves, entre ellas de abuso sexual con acceso carnal y otras por malversación y administración fraudulenta.

Te puede interesar: Las verdaderas razones de por qué le soltaron la mano a Españón. El gobierno pretende despegarse algo tarde porque el daño ya está hecho

Pero nosotros aquí vamos a revelar la interna de la decisión oficial.

- Publicidad -

En primer lugar Españón nunca hubiera renunciado, excepto ante la orden expresa del propio Gobernador Claudio Vidal presionado por sus partidarios, la opinión pública en general y las nefastas repercusiones de tal medida, como sostener en una banca legislativa a un acusado de delitos graves, por más de un año y de cara al 2027.

Españón, por sí mismo, nunca hubiera renunciado a su banca y de hecho intentó (con aval del vicegobernador y el gobernador) ingresar un delirante proyecto de “renuncia a los fueros” pero siguiendo en el cargo, lo cual no está contemplado en ninguna ley y era claramente anticonstitucional, tal como lo señalamos oportunamente a pesar de la insistencia por imponerlo, de parte de la presidencia de la Cámara.

Durante un año, el sector oficialista de la Legislatura provincial lo encubrió y lo protegió en Comisiones, pero las tensiones internas y especialmente del sector de mujeres, hizo que el gobernador decidiera sacarlo del juego por “renuncia” y no por destitución, por cuanto de ser así el SER hubiera perdido la banca.

Lo ridículo de todo el procedimiento que se vivió ayer en la Cámara es que el propio Españón votó su propio pedido de renuncia, un hecho si se quiere anecdótico que los propios diputados deberían reformular en los procedimientos reglamentarios de la legislatura, porque no es ilegal pero es absurdo. Y hay más, el ex diputado no se defendió de las acusaciones, se podría haber abstenido y sin embargo voto en contra de si mismo (¿?).

Es entendible que ayer Españón votara la ley de Emergencia, por cuanto fue puesta previamente al tratamiento de su tema y él aún seguía siendo diputado, pero que votara su propia destitución es inaudito. ¿Qué esperan la presidencia de la Cámara para modificar el reglamento interno en este aspecto?.

Ahora hablan lo jueces

Eyectado de la Cámara de Diputados, se caen definitivamente los pedidos reiterados de desafuero por parte de los jueces como el Dr Yance, que sigue las causas por delitos del ex intendente de 28 de Noviembre. Ahora Fernando Españón está en el llano.

Institucionalmente (Españón) no tiene cobertura, pues los fueros ya no existen. Más allá de que conocemos los motivos del gobernador para sacarlo de la Cámara, nos queda la duda del contexto en el que se va a desenvolver el ex diputado, ante los gravísimos cargos que recaen sobre él.

Ahora, en el llano, sin fueros y sin protección institucional solo queda que el gobernador le haya ofrecido protección política y/o judicial. Para eso, en poco tiempo veremos si los jueces prosiguen con avances en la investigación o comienzan a dilatarse los tiempos. De hecho, en la Cámara de Diputados, las mujeres víctimas de abuso por parte de Españón, pidieron poder contar sus experiencias en la sesión, su padecimientos y las autoridades de la legislatura no se lo permitieron.

¿Y Ahora?

Reglamentariamente ahora el Presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, deberá notificar formalmente a la Cámara Penal la aceptación de la renuncia como diputado de Fernando Españon para que continúe normalmente con el trámite judicial según el estado de las causas que tiene.

A los amigos todo, a los enemigos ni agua”. Fernando Españón, denunciado por corrupción y falta de institucionalidad, nombrado como Jefe del Bloque SER

Según fuentes de la Cámara la mayoría de las causas ya estaban para la citación a juicio oral pero no se ha podido corroborar fácticamente los datos, dado que los diputados (especialmente de la oposición) no tuvieron acceso a todas.

Sobre la posibilidad de que Españón sea detenido la prisión preventiva, expresan las fuentes consultadas, que esto depende de varios factores a considerar por el Tribunal, pero si la expectativa de pena es de prisión efectiva y consideran que hay riesgo de fuga, no se descarta que el o los jueces involucrados, puedan ordenar esa medida preventiva hasta que finalice el juicio.

Ahora la otra gran pregunta es: si la protección legislativa cayó, si la política no alcanza ¿Será posible que el gobernador haya hecho algún acuerdo con la justicia para dinamitar las causas contra su amigo o dilatar/pisar las mismas por tiempo indeterminado?.

Estaremos siguiendo el proceso para esclarecer (si lo hubiera) qué tipo de protección goza de acá en más el ex diputado y para eso, es necesario hacer un seguimiento minucioso de cómo avanza el proceso judicial de aquí en adelante. (Agencia OPI Santa Cruz)